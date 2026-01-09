新版財力分級出爐！盧秀燕：台北、台東因這因素同列1級？

台中市長盧秀燕喊話中央財力分級，應與各縣市政府商量。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕根據行政院主計總處日前公布的「115年至117年各縣市財力級次表」顯示，第1級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；台中市長盧秀燕今日幽默表示，外界戲稱台東因為跟台北一樣可以開張惠妹演唱會，被列為同一級，中央應該與每各縣市商量。

新版《財劃法》民國115年上路，中央調整各縣市財力分級，第1級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第2級為新北市、金門縣、花蓮縣；第3級為桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

盧秀燕說，台東跟台北同列為一級，引起外界議論，中央政府應該要確實審視每個縣市的財力情況。

