新版財力分級出爐 4「第一級縣市」回應一次看

新版《財劃法》民國115年上路，中央調整各縣市財力分級，根據新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」顯示，台北市、新竹市、新竹縣、台東縣列入第一級。對此，《中時新聞網》也整理4個第一級縣市的回應。

根據行政院主計總處公布的「115年至117年各縣市財力級次表」顯示，第1級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第2級為新北市、金門縣、花蓮縣；第3級為桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

台北市府主計處回應，依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第3條規定，中央各機關應依財力級次給予各地方政府不同補助比率，且補助比率不得超過90％，因北市財力級次為第一級，導致多項北市建設須自籌較多配合款因應，又財劃法修法後，中央調降地方補助款或不予補助，已嚴重衝擊地方建設，故建請中央針對已核定之補助計畫（如捷運建設）仍應維持原補助比率，並應以公平客觀原則給予補助款，北市亦將持續爭取中央相關補助款。

新竹市府主計處表示，新版財劃法納入營利事業營業額30％權重分配，考量地方政府的稅收貢獻度，使新竹市獲配的統籌分配稅款增加，這是對長期以來不公平待遇的合理補償，透過合理配回的統籌分配稅款，新竹市得以推動多項延宕已久的公共建設。

然而，中央若僅因統籌分配稅款增加便調升竹市財力等級，無疑是透過實質扣減中央補助比率來抵銷竹市獲配統籌分配稅款。此次財力等級修正，對竹市主要影響為115年度總預算已納編之計畫性補助收入約23.93億元，實際影響數刻正由各局處評估中。

新竹縣府表示，此次經行政院核定自115年度起3年財力級次升為一級，較前次112至114年度第三級提升二級，與新竹市、台北市及台東縣財力級次相同。新竹縣在爭取中央補助計畫時，未來雖增加縣庫負擔，然有中央補助款協助可以減輕計畫整體經費的財源負擔，仍有益於竹縣，且中央部會也會視補助個案參考財力級次補助，各局處在爭取部會補助時可盡量向中央以及請求立委協助，建議爭取提高補助比率，因此今年度竹縣各重大建設經費暫不受影響，仍會繼續推動各項計畫。

台東縣長饒慶鈴受訪表示，在新年收到這樣的驚喜大禮包，實在令人非常不知怎麼回應，台東縣近年努力降低負債、改善財政結構，卻因財政表現被歸類為第一級，對地方政府並非正向鼓勵。她質疑，台北市擁有近300萬的人口、稅收約1800億，台東只有22萬人口、稅收只有12億；而新竹市有新竹科學園區，台東縣則沒有，「所以，把我的財力因為我財政的自律，而讓我跟台北市、新竹市一樣，被列為第一級的財務等級，是不是中央有一點錯亂了呢」。

