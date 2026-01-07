新版財力分級惹議 花縣府憂加劇垂直不公平

花縣府財政等級「升級」，但縣府認為與實際狀況不符。（王志偉攝）

新版財劃法今年上路，地方財源大幅提升，中央為此調整各縣市財力分級，「新版財力級數」中，花蓮縣政府從第4級躍升第2級，大幅調升財政能力，不過，縣府認為「顯然與實際狀況不符」，其中自籌配合款加倍，恐加劇縣市間「垂直公平」惡化。

花蓮縣政府表示，從新版財力表宜花東及離島優於高雄市、台南市等直轄市，顯然與實際狀況不符。且自籌配合款將加倍，恐加劇縣市間「垂直公平」惡化，六都與非六都縣市發展失衡，波及社會福利、教育、文化及各項公共建設等施政規劃。盼中央對於財力分級審慎評估，以確保台灣區域均衡發展及民眾權益。

有官員私下表示，中央過去提供的計畫型補助款可能隨之縮減或取消，且地方配合款比率可能從過去15％，調升至 50％ 以上，導致地方財政負擔反而加重，恐排擠其他預算效益。。

行政院主計總處每3年會檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，計算基準為地方政府自有財源比率，也就是歲入扣除補助及協助收入後，占歲出的比例，分為第一級到第五級。

新版《財政收支劃分法》立院三讀通過，財政部公告新版《財劃法》各縣市試算結果，其中，花蓮縣增加147億7000萬元。財劃法實施，花蓮縣今年度總預算規模達401億元，較去年度增加70多億元，但總預算仍未通過，主要是總預算進入議會程序委員時被要求重編，必須增列馬太鞍溪堰塞湖災後重建及鄉鎮市公所經費，總預算至今仍「卡關」。根據地方制度法，將報請內政部邀集協商、逕為決定。

