新版鈔票長這樣？網瘋傳「百合花、台灣黑熊」樣式 查核中心解答了

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將以「台灣之美」作為系列主題，並對12系列主題舉行網路票選，擴大民眾參與。近日網路流傳4張圖片宣稱是「2026年新版鈔票樣式」，台灣事實查核中心表示，央行尚未公布新版鈔票圖案，4張圖片均為AI生成。

中央銀行1月27日開放民眾票選新台幣鈔券主題後，網路流傳4張圖片宣稱是「2026年新版鈔票樣式」，樣式顯示為百合花、台灣藍鵲、台灣黑熊、向日葵。

台灣事實查核中心表示，中央銀行票選頁面，問卷僅列出12項面額主題「和諧共榮、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝」等，投票頁面內並沒有實際設計圖案。

中央銀行發行局券幣科受訪也指出，目前網路流傳的鈔票樣式都非央行所設計，新鈔票的票選活動都僅以「文字方式」來描述面額的主題。

查核中心說，利用「Hive Moderation」、「Was it AI」等線上AI生成圖像偵測工具進行檢測，結果均顯示4張的網傳圖片均有極高機率為AI生成。

