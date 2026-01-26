新版飲食指南易誤讀為「紅肉優先」，兩大學會發聲疾呼：豆魚蛋肉攝取順序不變
美國新版飲食指南提升蛋白質地位 大眾易誤讀為紅肉優先
美國公佈最新《2025-2030年飲食指南》以「吃真正的食物（Eat Real Food）」為核心，強調以未高度加工、營養密度高的天然食物為基礎，並大幅提高蛋白質在健康飲食中的地位，在食物金字塔中將蛋白質置於佔比最高的倒金塔上層，建議量由每公斤體重0.8克調整為1.2至1.6克。
不過，新版飲食指南被認為推翻了過去對紅肉、全脂乳製品對心血管疾病不利的證據，包括美國心臟學會（AHA）等機構皆提醒飽和脂肪攝取超標，增加心血管病風險。應避免將蛋白質優先誤讀為紅肉優先，並須額外留意鈉（鹽分）攝取的風險，甚至對指引制定流程的科學一致性表示關注。
豆類有助於降低心血管被邊緣化 全穀類主食被解讀不再重要
中華民國血脂及動脈硬化學會、台灣血脂衛教協會共同發表聲明提醒，美國最新飲食指引在多項核心原則上與長期科學證據一致，包括鼓勵以全食物為主、限制添加糖、減少油炸食物、重視份量控制，以及強調膳食纖維與腸道健康的重要性，但新版指南圖示及文字易造成大眾誤解成紅肉是最健康的蛋白質來源。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥提醒，國人應以衛福部之飲食指引為本，勿將新版飲食指南簡化為「紅肉可優先或大量攝取」避免增加蛋白質攝取量卻影響心血管健康。
學會指出，美國新版飲食指南在科學指引方面多處有待商榷，一方面提高紅肉與全脂乳品的推薦程度，卻同時維持「飽和脂肪攝取應低於總熱量10%」的既有上限，另外，植物性蛋白被邊緣化，豆類等被大量證實有助降低心血管風險的植物性蛋白在圖象視覺的定位明顯不如紅肉與全脂乳製品，而全穀類被放置於圖示底部，易被解讀為不再重要，與長期支持全穀有助代謝與心血管健康的科學證據相違。
豆魚蛋肉攝取順序不變 應以植物性蛋白與海鮮為優先
中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥與台灣血脂衛教協會理事長吳彥雯 共同指出，國際飲食指南與研究文獻快速迭代，台灣不宜全盤複製他國飲食建議。我國衛生福利部制定的飲食指南，是依據本土流行病學資料、慢性病研究證據與國人飲食狀況所制定，民眾仍應以國內指引為主要依循
兩大學會共同提出5大在地化飲食指南，呼籲國人正確掌握：第一，「豆魚蛋肉」攝取順序不變，應以植物性蛋白與海鮮為優先，紅肉仍建議置於最後，以降低心血管風險。第二，乳品選擇以低脂或脫脂為原則，不宜盲從全脂乳品風潮。第三，堅持全食物飲食型態，並嚴格限制添加糖、油炸與超加工食品，第四，重視份量與結構管理，「吃對」比單純「吃少」更關鍵。第五，提升膳食纖維攝取，腸道健康是代謝穩定與慢性病預防的核心基礎。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為新版飲食指南易誤讀為「紅肉優先」，兩大學會發聲疾呼：豆魚蛋肉攝取順序不變
其他人也在看
失智親友不想外出？先從居家活動開始！照顧者必知「循序漸進」適應心法
外出對失智者來說其實十分重要，把外出和熟悉的需求或愉快的經驗結合，不僅能降低抗拒，還能讓外出有意義，這樣的安排，能幫助家人把「出門」從壓力轉化成自然的日常。《優活健康網》特選此篇，整理3個關鍵重點，並提供真實情境的案例示範，讓民眾看到如何在居家活動中累積安全感，更能馬上把方法運用在自己家人的照顧裡。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
罹胃癌免再全切除！醫1招「保胃手術」留下半個胃：減少常見6併發症
73歲的陳女士經胃鏡檢查確診為上部胃癌。傳統治療多採全胃切除，但醫療團隊在兼顧治療效果與術後生活品質後，為她安排了微創腹腔鏡近端胃切除並進行雙瓣重建手術。手術成功切除26顆淋巴結，保留了「半個胃」，避免了全胃切除後可能出現的營養不良，同時維持了良好的生活品質。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
亞洲健康識能國際大會11月清邁登場 台灣分享經驗
（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）第12屆亞洲健康識能國際大會11月將在泰國清邁大學登場，會議聚焦AI醫療與永續發展目標等，亞洲健康識能學會（AHLA）今天與泰國健康識能促進協會（THLA）就此簽署協議，台灣也派代表出席。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
不輸血肝臟移植手術 花蓮慈院導入「F1賽車」管理
「肝若不好，人生是黑白的。」經典的廣告詞道出許多肝衰竭病友的心...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
為賴瑞隆抱不平 蔡秉璁列數據反擊「沒聲量」說法
針對國民黨台北市議員李柏毅近日在政論節目中評論高雄選情，並指稱立委賴瑞隆「沒聲量」，高雄市第三選區市議員參選人蔡秉璁今天（26日）出面回應，批評相關說法是「坐在台北攝影棚上報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
5歲童胸肺反覆積水 罹罕見全身性卡波西樣淋巴管瘤
（中央社記者曾以寧台北26日電）23歲楊姓學生從5歲就曾因肺部積水住院，9歲起反覆發生胸部積水、心包膜積水和血小板低下等問題。直到國中時，才由北榮確診是全球不到100例的「全身性卡波西樣淋巴管瘤」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吸收前官員當共諜 台商遭求刑10年
記者孫曜樟∕台北報導 高檢署二十六日依《國家安全法》起訴台商鄭明嘉與退休行政院官員胡…中華日報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
【鋼鐵英雄】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：靈魂救贖、珠光蓮花、早期教育削弱
《聯盟戰棋》開發團隊今（26）日在測試服釋出 16.4 版本首波更新內容，針對安比薩及飛斯等四費英雄進行調整，並推出「鋼鐵英雄」、「進入虛空」、「暮光試煉 II」全新增幅裝置，而世界符上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
外電揭中共軍方高層整肅 張又俠遭控洩核武情報
（國際中心／綜合報導）《華爾街日報》24日獨家引述熟悉簡報會人士的說法報導，中共中央軍委副主席、解放軍高層將領 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
年節食品聰明選 食品安全不「馬」虎
農曆春節將至，為確保民眾不論是在家圍爐、外食或購買年菜都能食得安心，宜蘭縣政府衛生局自一一四年十二月起展開專案查核。針對縣內四十九家年菜餐廳，依據「食品良好衛生規範GHP準則」進行嚴格把關，全力守護鄉親健康過好年。此次稽查重點包括從業人員個人衛生、食材來源管理及製作配膳場所環境。稽查過程中曾發現部分缺失，如從業人員未完成體檢、食材未離地存放、冰箱內食材未覆蓋、溫度監控紀錄不實及分裝食材未標示效期等。針對上述缺失已責令業者立即改正，經複查後四十九家餐廳均已符合規定。衛生局長徐迺維呼籲民眾，挑選年菜或伴手禮時，可多多選購通過衛生局餐飲衛生管理分級評核的優良業者。相關合格業者詳細資料，歡迎上宜蘭縣政府衛生局官網查詢。衛生局預祝全體縣民新年快樂，平安健康過好年。如有食品衛生安全問 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
保溫杯用到「鉛中毒」確診1年內喪命！醫警告出現3徵兆快丟
不少人習慣每天帶著保溫杯裝咖啡、茶或熱水，卻沒想過，一個「用很久、看起來還能用」的保溫杯，竟可能成為慢性中毒的來源。腎臟科醫師洪永祥曾在節目《醫師好辣》中分享，...早安健康 ・ 1 天前 ・ 1則留言
朱宗慶打擊樂團東歐巡演 觀眾掌聲口哨聲齊飛
（中央社記者趙靜瑜台北26日電）朱宗慶打擊樂團成軍40年啟動國際巡演，首度受邀參加克羅埃西亞國際打擊樂節以及斯洛維尼亞BUMfest國際打擊樂節，演後觀眾口哨聲與掌聲齊飛，充分展現東歐觀眾特有的熱情。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
中職》獅隊確定簽新洋投「銳力獅」 飛力獅持續洽談中
迎接 2026 年全新球季，目前統一 7-ELEVEN 獅於台南棒球場進行第一階段訓練，球隊積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷克外，也與獅帝芬完成續約，今年一月中旬簽下喬登（Jordan Balazovic），喬登 1998 年 9 月 17 日出生，2023 年曾效力於美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城隊自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
馬拉松場邊督戰 許績勝：金門是很好的長跑搖籃
金門馬拉松明年將邁入第20年，目前仍是國內馬拉松紀錄保持人的「金門之光」許績勝說，金門是很好的長跑搖籃，希望不要再等另一個20年，可以培育更多長跑人才、子弟兵，代表國家進軍奧運奪牌。金門馬競賽組昨天登場，帶著5位選手參賽的許績勝，一直守在跑道盯場，直到子弟兵許仲宇帶出的愛將，目前就讀烈嶼國中的林于辛自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
5年存活率僅半數！全球性罕病KLA「胸肺反覆積水」北榮精準救回男童
詹姓男童4歲時因跌倒住院，檢查意外發現雙側肋膜積液，醫師判定為疑似血管瘤，但治療成效不彰，呼吸困難症狀仍逐漸加重。之後轉至台北榮民總醫院就醫，才確診為罕見「卡波西樣淋巴管瘤」，目前該病全球文獻紀錄不到100例。經治療後，現年10歲的他恢復健康與活力，不論上學或參與體育活動，皆能正常生活不受影響。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
深陷痘痘地獄！口服A酸從根本抑制油脂 助你重拾美肌
大學四年級的小雯，臉上的囊腫型痘痘讓準備拍畢業照的她充滿焦慮，看著同學們開心地挑選拍照濾鏡，她卻只能躲在角落，擔心再強的美顏功能也無法修飾滿臉紅腫的痘疤。試過各種抗痘產品但青春痘依然頑強地駐守在臉上，直到嘗試口服A酸，她才終於敢把臉「正大光明」的攤在陽光下。NOW健康 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
吃火鍋手腳無力，竟是低血鉀惹禍？醫揪「低血鉀癱瘓症」1情況很危險
天氣轉涼，不少民眾喜歡呼朋引伴吃熱騰騰的火鍋或麻油熱湯暖身，醫生提醒，那具有誘發「急性低血鉀癱瘓症」的高風險，籲民眾適量即可，一旦出現四肢無力，恐怕是低血鉀所致。《優活健康網》特摘此篇由神經內科醫師分享急性低血鉀癱瘓症的原因、症狀與預防。優活健康網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
移民署宜蘭專勤隊詐領檢舉獎金 分隊長等６人起訴
記者林坤瑋／宜蘭報導 移民署宜蘭縣專勤隊爆發偽造民眾檢舉失聯移工報案紀錄，協助人頭報…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
麻醉安全從術前開始 臺北醫院：術前訪視守第一防線
（記者陳志仁／新北報導）許多民眾認為手術安全的關鍵只在手術室內，其實守護生命的第一道防線早在進入手術室前就已啟 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜
白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 2則留言