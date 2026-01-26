新版飲食指南易誤讀為「紅肉優先」，兩大學會發聲疾呼：豆魚蛋肉攝取順序不變

美國新版飲食指南提升蛋白質地位 大眾易誤讀為紅肉優先

美國公佈最新《2025-2030年飲食指南》以「吃真正的食物（Eat Real Food）」為核心，強調以未高度加工、營養密度高的天然食物為基礎，並大幅提高蛋白質在健康飲食中的地位，在食物金字塔中將蛋白質置於佔比最高的倒金塔上層，建議量由每公斤體重0.8克調整為1.2至1.6克。

不過，新版飲食指南被認為推翻了過去對紅肉、全脂乳製品對心血管疾病不利的證據，包括美國心臟學會（AHA）等機構皆提醒飽和脂肪攝取超標，增加心血管病風險。應避免將蛋白質優先誤讀為紅肉優先，並須額外留意鈉（鹽分）攝取的風險，甚至對指引制定流程的科學一致性表示關注。

豆類有助於降低心血管被邊緣化 全穀類主食被解讀不再重要

中華民國血脂及動脈硬化學會、台灣血脂衛教協會共同發表聲明提醒，美國最新飲食指引在多項核心原則上與長期科學證據一致，包括鼓勵以全食物為主、限制添加糖、減少油炸食物、重視份量控制，以及強調膳食纖維與腸道健康的重要性，但新版指南圖示及文字易造成大眾誤解成紅肉是最健康的蛋白質來源。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥提醒，國人應以衛福部之飲食指引為本，勿將新版飲食指南簡化為「紅肉可優先或大量攝取」避免增加蛋白質攝取量卻影響心血管健康。

學會指出，美國新版飲食指南在科學指引方面多處有待商榷，一方面提高紅肉與全脂乳品的推薦程度，卻同時維持「飽和脂肪攝取應低於總熱量10%」的既有上限，另外，植物性蛋白被邊緣化，豆類等被大量證實有助降低心血管風險的植物性蛋白在圖象視覺的定位明顯不如紅肉與全脂乳製品，而全穀類被放置於圖示底部，易被解讀為不再重要，與長期支持全穀有助代謝與心血管健康的科學證據相違。

豆魚蛋肉攝取順序不變 應以植物性蛋白與海鮮為優先

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥與台灣血脂衛教協會理事長吳彥雯 共同指出，國際飲食指南與研究文獻快速迭代，台灣不宜全盤複製他國飲食建議。我國衛生福利部制定的飲食指南，是依據本土流行病學資料、慢性病研究證據與國人飲食狀況所制定，民眾仍應以國內指引為主要依循

兩大學會共同提出5大在地化飲食指南，呼籲國人正確掌握：第一，「豆魚蛋肉」攝取順序不變，應以植物性蛋白與海鮮為優先，紅肉仍建議置於最後，以降低心血管風險。第二，乳品選擇以低脂或脫脂為原則，不宜盲從全脂乳品風潮。第三，堅持全食物飲食型態，並嚴格限制添加糖、油炸與超加工食品，第四，重視份量與結構管理，「吃對」比單純「吃少」更關鍵。第五，提升膳食纖維攝取，腸道健康是代謝穩定與慢性病預防的核心基礎。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為新版飲食指南易誤讀為「紅肉優先」，兩大學會發聲疾呼：豆魚蛋肉攝取順序不變