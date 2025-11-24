新版《全民安全指引》增賴清德簽名 柏鴻輝讚：對國防部是鼓舞

國防部副部長柏鴻輝認為，新版《台灣全民安全指引》新增總統賴清德簽名是種鼓舞。(翻攝自立法院IVOD)

總統賴清德於今年9月推出新版《台灣全民安全指引》，並將普發至全國家戶。對此，國民黨立委表示，新增賴清德簽名「大可不必」，台灣對立嚴重，應避免政治色彩。國防部副部長柏鴻輝解釋，總統簽名對國防部來說是種鼓舞，希望大家以平常心看待防災應變。

立法院內政委員會今（24日）邀請內政部、國防部就「普發新版《台灣全民安全指引》如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委張智倫提到，第一版全民安全指引共發放5,000份，第二版手冊印製費4,279億元，加發送費及運費共6,450萬元，經費全數動用第二預備金，且單筆數額低於5,000萬，是否打算規避立院監督？同時，張智倫也強調，新版手冊加入總統賴清德的簽名，「馬屁文化大可不必」。

立委牛煦庭表示，從社會大眾角度來看，總統是由選舉產生，這幾年台灣政治不安定，當新版《台灣全民安全指引》加上賴清德簽名且普發時，就會被政治解讀，台灣最大的問題是政治對立嚴重，建議在寫相關內容時，政治色彩越淡越好。

國防部副部長柏鴻輝回應，「自己沒有特別注意，但賴清德也非常重視這件事情」，簽名是對國防部的鼓舞與肯定，且總統為三軍統帥，所有國防白皮書都有他的簽名。柏鴻輝呼籲，國防部救災不分政黨，製作手冊的本意是期望全民安全，希望大家以平常心看待防災應變。





