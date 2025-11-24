新版《全民安全指引》增賴清德簽名 柏鴻輝：對國防部是鼓舞、肯定

國防部副部長柏鴻輝。（袁茵攝）

國民黨立委牛煦庭。（袁茵攝）

賴政府於今年9月推出《台灣全民安全指引》，但11月推出第二版本，並斥資4279萬元印製1100萬本陸續普發給全國家戶。藍委牛煦庭質疑，第一版跟第二版差異，除了增加堰塞湖之外，是否僅多賴清德總統簽名？國防部副部長柏鴻輝稱，總統簽名對國防部來說是種鼓舞，肯定該本手冊。

立院內政委員會24日邀請內政部、國防部就「普發新版《台灣全民安全指引》如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

牛煦庭表示，最新普發版本跟日前送至立委各辦公室第一版的差異在哪？國防部全動署物力動員處處長沈威志回應，普發版與9月16日初步公布版本，最大差異在序言之處增加總統簽名、內容增加堰塞湖可能溢流或潰壩指引，以及2至3個QRcode盡量變成短版，方便民眾查詢。

牛煦庭指出，並非說總統簽名不好，但國防部聲稱有參酌世界各國版本，難道都有總統簽名嗎？柏鴻輝回應，自己沒有特別注意，「因為總統也非常重視這件事情，我想這也是全國的事情，總統來簽名，對於我們國防部來說也是種鼓舞、肯定手冊」，並認為該簽名對工作同仁是種鼓舞。

牛煦庭認為，從社會大眾角度來看，總統是由選舉產生，這幾年台灣政治不是特別安定，彼此間或有仇視狀況，當加上簽名且馬上要普發時，就會被政治解讀。柏鴻輝說，總統是三軍統帥，所有國防白皮書也都有總統簽名。

牛煦庭呼籲，即便政黨不同，但都希望政策順利推動，也希望國防部聽聽不同的聲音，現在社會因為政治氛圍不太好是事實，愈多政治符碼在裡面，反而會對宣傳穩定效果造成負面影響。柏鴻輝也說，感謝委員指教，不會用政治角度。

