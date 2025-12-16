新版《天命最高》！古天樂、林峯合唱《尋秦記》電影主題曲掀回憶殺

古天樂《尋秦記》電影版再度獻聲主題曲。（圖／滾動工作室提供）

《尋秦記》電影版即將上映，原班人馬古天樂與林峯首度正式合唱新版主題曲「天命最高」，勾起觀眾滿滿回憶。這部24年前的經典電視劇如今重啟電影版，不僅集結原班人馬包括古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名再度合體，更為主題曲注入新活力，呈現截然不同的張力與電影感。電影版《尋秦記》描述警員穿越回戰國時期的故事，將以全新劇情帶領觀眾重返時空漩渦，引發粉絲熱切期待。

這首新版「天命最高」一開場，前奏立刻喚起觀眾對2001年經典電視劇的集體記憶。古天樂演唱「誰求誰，春秋都只聽天地號令，天命誰能扭轉運程」的經典歌詞，搭配林峯的聲線，為這首主題曲增添全新氣息。這也是兩位主演首次在錄音室正式合唱，雖然之前曾在林峯演唱會上合唱過，但這次正式錄製的版本更具電影感，氣勢全面升級。

古天樂和林峯對於這次的合作感到特別興奮。兩人表示：「這次除了我唱之外，還有阿峯跟我一起唱，那感覺真的很不一樣。」林峯也感慨地提到，從當年和古天樂拍戲，到現在古天樂成為他的老闆，兩人的關係有了有趣的轉變。

關於電影上映時間的延遲，古天樂解釋：「當初我們沒有想過這麼久才上映，因為當中有近3年的疫情，所以讓上映延遲了，現在終於有機會跟大家見面。」這部改編自經典電視劇的電影，將以全新視角詮釋大家熟知的穿越故事，讓觀眾再次體驗時空穿越的奇幻冒險。

