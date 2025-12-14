新版《財劃法》中央舉債5千多億 賴清德示警：地方恐單獨承擔災害應變工作

總統賴清德示警，新版《財劃法》導致中央明年必須舉債5千多億元，未來恐讓方政府單獨承擔災害應變工作。（圖／總統府提供）

總統賴清德今天（14日）下午出席「台南丹娜絲風災感恩會」，致詞時除了提到明年度中央政府總預算案，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行，也指新修的《財劃法》編列預算，將導致中央政府明年必須舉債5千多億元。賴擔心，如果中央政府沒有足夠的資源，失去災害應變能力，將由地方政府單獨承擔災害應變工作。

賴清德致詞時表示，今天懷抱感恩的心情，代表國家向所有投入救災與重建的每個人，致上最深的感謝，看到影片中颱風過後狼藉的畫面，內心仍有很深的震撼，但對於市長黃偉哲及工程會主委陳金德描述大家都爭先恐後、相繼投入賑災工作，又深受感動，相信經過大家的努力，「痛苦會過去、美麗會留下來」。

賴清德提到，今年8月行政院編列的「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，經費規模達到600億元，感謝立委林俊憲的倡議，也感謝陳亭妃、郭國文、賴惠員、林宜瑾、王定宇等委員大力支持，立法院已經三讀通過，將在房屋、農業、電力、通信、水利、交通、道路修繕復原、衛生環境、產業支持等面向協助民眾重建家園。

賴清德說，過去這段時間在中央和地方合作之下，以台南市為例，已經完成266件的弱勢民宅修繕，並且核定了5萬213件的家園復原慰助金，政府接下來也會加快腳步，繼續完成後續53項重建子計畫的執行。

賴清德指出，放眼未來，面對極端氣候的挑戰，防災、救災、復原，都是整個臺灣共同的責任。然而目前距離年度結算不到20天，明年度中央政府總預算案，立法院卻遲遲尚未審議，將影響政府政策的執行。

賴清德續指，此外，《財劃法》的兩次修法更大幅削弱中央政府財政，倘依照新修的《財劃法》編列預算，將導致中央政府明年必須舉債5千多億元，未來每一年也勢必持續舉債；如果中央政府沒有足夠的資源，失去災害應變能力，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，不僅救災效率大幅降低，也勢必會讓民眾在災後復原上受到最直接的衝擊。

賴清德呼籲，國家的各項挑戰是不分黨派都要面對，期待朝野團結一致讓國政可以順利運作，如此守護台灣的力量才會更加充足，台灣的未來也會更安全、更有韌性。



