新版《財劃法》覆議失敗 卓榮泰：行政院沒有必須執行的壓力

[Newtalk新聞] 行政院日前針對立法院通過的新版《財政收支劃分法》提出覆議案，立法院今（5）日進行覆議案表決投票，最終，在國民黨、民眾黨佔多數的情況下，以59:50的票數讓行政院第8次提覆議案失敗。對此，行政院長卓榮泰下午強硬回應，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

卓榮泰下午出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」前受訪，做了以上表示。

卓榮泰說，其實從立法院拒絕安排政院到立院去做報告，而執意的表決，大概大家都知道結果會是如此。不過，最近一直以來，國會的一些狀況，包括：審查法案不經討論，逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢，也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰進一步說明，我們報告會把《財劃法》錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但國會拒絕了這樣一個程序跟結果。

最後，卓榮泰強調，不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

