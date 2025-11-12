新版《財劃法》345億元未分配怎麼用？藍綠各有盤算 財政部重申這立場

新版財劃法讓345億元普統稅款無法分配，財政部重申應修法解決。吳馥馨攝



新版《財政收支劃分法》因公式有誤，以致仍有345億元的普通統籌稅款無法全數分配。民進黨團提案作為發放老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金經費，但財政部仍堅守立場表示，未分配款項的性質仍為普通統籌稅款，原則上須透過修法程序處理。

立法院財政委員會明天邀財長莊翠雲等官員就「經濟成長讓全民共享」進行專題報告，並備質詢。同時也審查立法院民進黨團擬具「財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案」。

因新版財劃法公式有誤，以致345億元普通統籌稅款無法全數分配。民進黨團 提案，將規劃運用該款項，作為發放老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金經費來源。

財政部研析意見指出，345億元未分配款項的性質上仍為普通統籌稅款，原則上須透過修法程序處理。

財政部表示，針對普通統籌稅款分配公式分母問題，包括國民黨團及國民黨立委等人已提修正案，加上民進黨團也提出草案就未分配款項運用；相關法案均已進入審查程序，財政部尊重大院審議結果。

