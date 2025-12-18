新生代人氣女團 izna 將來台出席金唱片頒獎典禮！出道前登上MAMA大舞台、《I-LAND 2》誕生、王牌製作人Teddy操刀打造、6成員介紹

新生代人氣女團 izna 確定將來台出席金唱片頒獎典禮，消息一出立刻引起 KPOP 圈高度關注。這組出道不到一年的女團，不只背後製作陣容來頭不小，更在正式出道前就站上MAMA大舞台，出道曲一推出便刷新多項紀錄，被視為近年最具話題性的新人之一。

韓國女團izna將在2026年1月10日來台出席金唱片頒獎典禮

從選秀節目《I-LAND 2：N/α》誕生、由王牌製作人Teddy操刀、CJ ENM 與 THEBLACKLABEL 聯手打造，到出道後在音源榜單與海外市場的表現，izna 出道後的發展持續受到關注。此次確定來台出席金唱片頒獎典禮，亦是她們出道以來首次站上台灣大型音樂頒獎活動舞台。6位成員顏值、實力全在線，快來認識這組寶藏女團！

廣告 廣告

izna在首爾Yes24 Live Hall舉行的第二張迷你專輯《Not Just Pretty》發布會

從《I-LAND 2》誕生的話題新團

izna 是透過 Mnet 全球女子組合生存戰《I-LAND 2：N/α》選拔誕生的女子音樂團體，節目由 CJ ENM 與 THEBLACKLABEL 合作推出，最大亮點正是由 BLACKPINK 王牌製作人 Teddy 擔任總製作人，並邀請太陽擔任主製作人，Rosé演唱主題曲，Somi、宋江等人也曾現身助陣。

節目最終集結來自 217 個國家與地區觀眾的投票，讓 izna 在全球關注下誕生。團體最初為 7 人編制（現為6人），於 2024 年 11 月 25 日正式出道，成員平均年齡約 17 歲，出道時就被視為世代交替下的指標型新女團。

izna 於 2024 年 11 月 25 日透過 Mnet 選秀節目《I-LAND 2：N/α》正式出道

團名「izna」的意義與世界觀

團名 izna 源自節目名稱《I-LAND 2：N/α》，延伸為「IS 나」，其中「나」在韓文中是「我」的意思，也可解讀為「is me」。官方設定中，izna 象徵「不論何時何地何事，這就是我，有著無限可能的我」，帶有強烈的自我認同與主體性。

官方粉絲名為「naya」（나야），同樣來自「是我」的語意，代表支持 izna 的粉絲就是「我」，將團體與粉絲的關係緊密連結。

izna在2024 MAMA Awards上首次公開出道舞台，並表演了歌曲〈Mamma Mia〉。

出道前就站上 MAMA 的新人

izna 在正式出道前，就先登上《2024 MAMA》公開出道舞台，成為少數在出道前即登上大型頒獎典禮舞台的新人女團。該場舞台公開後在網路上引發熱烈討論，也為她們正式出道提前累積高度關注。

出道主打歌〈IZNA〉發行後，迅速進入 Melon、Genie、Bugs 等韓國主要音源榜單上位圈，MV 公開約 18 小時後 YouTube 點擊數突破 1000 萬次，更在 24 小時內衝破 1100 萬觀看，創下 Mnet 選秀女團出道 MV 的新紀錄。

王派製作人Teddy 操刀的音樂與概念

izna 出道後由 CJ ENM 旗下廠牌 WAKEONE 負責營運，團體概念、視覺策劃、編舞與音樂製作則交由 THEBLACKLABEL 操刀。出道曲〈IZNA〉副歌反覆出現的「who dat girl os na na na na」，其中「na」同樣對應「나（我）」，以直白方式向大眾宣告「這就是我」。

舞蹈動作與歌詞高度連動，音樂風格則延續 THEBLACKLABEL 擅長的強烈節奏與態度感，讓 izna 在一眾新人女團中迅速建立辨識度。

出道後成績與海外反應

izna 首張迷你專輯《N/a》發行後，迅速打入全球 14 個國家的 iTunes Top 專輯排行榜前 10 名，在日本 Apple Music KPOP 專輯榜與樂天音樂排行榜拿下第一名。即便尚未正式展開海外宣傳，已展現明顯的國際市場潛力。

之後推出的數位單曲〈SIGN〉，首次拿下音樂節目一位，持續在主要音源榜單保持存在感。6 月發行的單曲專輯《BEEP》，以清涼風格與中毒性表演吸引目光，並首次同步收錄日文版本音源，成功擴大日本粉絲基礎。

尹智允僅出道3個月因「健康因素」退團

今（2025）年8 月 19 日，WAKEONE 公告成員尹智允因健康問題正式退出團體。公司表示：「尹智允因健康原因經過長時間的慎重考慮後，決定結束組合活動。尹智允從今年年初開始一直專注於休息和恢復，在此期間，本公司和藝人就未來的活動方向進行深入的討論，決定將健康作為首要任務，讓尹智允退出組合活動。」

同時也向粉絲致歉表示：「對於突如其來的消息，讓粉絲們擔心表示誠摯的歉意，將盡最大努力讓 izna 以好的舞台報答大家。希望粉絲們對今後更加成長的 izna 給予溫暖的支持和喜愛。」

尹智允退團後，izna 以 6 人形式繼續活動，並於 9 月 30 日發行迷你二輯《Not Just Pretty》，主打歌〈Mamma Mia〉展現突破「漂亮」框架的自信概念，MV 一天內突破 500 萬觀看，再次證明團體在成員變動後仍維持強勁關注度。

izna第二張迷你專輯《Not Just Pretty》概念照

全員大美女配置！女團izna六位成員介紹

- MAI 富岡茉衣

日本成員，2004 年 10 月 28 日出生，在節目最終以「製作人 PICK」身分加入團體。以貓咪相外型受到關注，個性外柔內剛，擅長照顧團隊情緒，也展現領導潛力。

- JEEMIN 方智玟

2005 年 5 月 8 日出生，節目最終排名第 2。以突出的舞蹈實力受到高度評價，曾參加《R U Next?》，練習生資歷豐富，反差萌性格成為圈粉關鍵。

- KOKO 奈良井瑚々

2006 年 11 月 14 日出生，日本成員，節目排名第 4。以舞蹈實力被其他參賽者選為第一名，舞台魅力與私下可愛反差鮮明。

- SARANG 柳思朗

2007 年 4 月 18 日出生，被視為全能型成員，節目中曾擔任主唱、主舞與說唱位置。外貌話題也曾在海外社群引發討論。

- JUNGEUN 崔庭銀

2007 年 8 月 4 日出生，節目最終排名第 1。雖定位為主唱，但舞蹈與說唱實力同樣出色，舞台表情與細節控制備受肯定。

- SAEBI 鄭世菲

2008 年 1 月 22 日出生，節目中以製作人追加名額加入。童模出身，英語流利，性格外向，是團內氣氛製造者。

（圖片來源：WakeOne 、news1.kr、IG@izna_offcl、IG@golden_disc）

更多放言報導

ATEEZ將出席金唱片！唱跳超穩的舞台王者你認識嗎？中小型公司的奇蹟、首登COACHELLA表演的K-POP男團、2026首場亞巡在台北！

ALLDAY PROJECT將來台出席金唱片頒獎典禮！黑廠新晉混聲團AAA一口氣拿下新人、New Wave、Best Artist獎 本週攜首張同名EP強勢回歸