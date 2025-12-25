新生代歌手林桉取名爆烏龍 最愛BLACKPINK 把Rosé簽名刺身上

【緯來新聞網】新生代歌手林桉（Anzio）於年末推出兩首風格截然不同的新作〈24〉與〈It’s all about you〉，並分享最難忘的耶誕節，娓娓道出無厘頭的取名秘辛，還透露自己偶像是BLACKPINK的Rosé，自爆：「喜歡到刺了她的簽名在手上！」

新生代歌手林桉推出兩首創作，並透露取名是場烏龍。（圖／艾芮可公關提供）

名字本身就話題十足的林桉，也大方自嘲其實取名是一場「兩光烏龍」。她笑說：「名字本來以為是缺木，後來才發現其實是缺水，但來不及改了，就定案為『桉』了！」至於英文名 Anzio，她則給出極具個人風格的詮釋：「Anzio 前面為桉、後面為未被定義的我。」也像是在為自己的音樂旅程留下開放式註解。



她以首支單曲〈燈塔〉嶄露頭角，憑藉清新外型與穿透力嗓音逐漸累積關注。她透露新歌〈24〉，是一首獻給「此時此刻」的成長之歌，歌曲靈感來自她的生日11月9日，她也笑稱那是「119 救護車號碼」，並將這首作品視為送給自己的生日禮物，唱出不被功成名就與世俗標準綁架的心聲：「想告訴大家，也許在長大的過程當中，總是被要求要有點什麼、要成熟、要當第一名，但這次要拋下這些，不管功成名就與否，我只享受當下，喜歡自己，愛上自己。」另一首新歌〈It’s all about you〉，則回到情感層面，則是以女生單戀告白為主軸，描寫在心動之中反覆揣測、等待回應的微妙狀態，她也坦言這首歌來自自身真實經歷：「這首歌可以說是喜歡一個男生三年，曖昧卻遲遲得不到回覆、但還是依然喜歡著他的單戀經歷。」



被問到音樂啟蒙與偶像，林桉毫不猶豫點名是BLACKPINK的Rosé，並笑說自己的喜歡程度已經「具體化」在身上：「喜歡她的真誠跟她的嗓音，喜歡到刺了她的簽名在手上！」私下生活同樣充滿戲劇感的她，也分享了自己最難忘的耶誕節回憶。她笑說，曾和一群朋友交換「最爛的禮物」，而且抽到後還必須立刻使用，「我抽到小孩拖鞋，真的直接穿著在街上走路拍照！」十分爆笑。

林桉的偶像是是BLACKPINK的Rosé。（圖／艾芮可公關提供）

