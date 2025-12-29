新生代男模曾失手襲胸小S！遭女大生指控性侵 發聲明駁：與事實嚴重不符

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

新生代男模張越河今(29)日遭爆把女大生騙回家，性侵得逞，事後雖認錯道歉，但到警局又改口不認，謊稱雙方合意，讓被害女子氣不過報案，強調絕不和解，後續張越河也爆出不少黑歷史。對此，張越河則發聲明駁斥，表示相關指控內容均與事實嚴重不符，目前案件已進入偵查程序，已將完整相關證據交由律師提供地檢署，盼還原真相。

今年1月張越河受邀到節目《小姐不熙娣》，當時和主持人小S上演情境劇，不料，扶小S時失手變襲胸，場面一度尷尬，事後也登上新聞版面，外界還以為是節目效果，沒想到根據《鏡週刊》報導，一名女大生跳出來指控遭張越河性侵，後續又爆出張越河曾拍攝多名女子的性愛影片、霸凌同學等惡行，張越河則駁斥相關指控。

張越河完整聲明

大家好，我是越河。

針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。

本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。

在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。

最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。

一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。

聲明人：越河

中華民國 114 年 12 月 29 日

