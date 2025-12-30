新生代男神當綠茶男！露「超猛胸肌」深情告白 網驚：這可以聽嗎？

記者宋亭誼／台北報導

由《延禧攻略》總製作人于正打造的權謀愛情喜劇《玉茗茶骨》，29日正式在Disney+華麗上架。主演侯明昊、古力娜札昨日在首映儀式上積極為戲宣傳，被封為「茶男爽女」。其中，侯明昊頻頻發出撩人金句，引爆話題。

新生代男神侯明昊自招劇中扮「綠茶男」。（圖／Disney+提供）

侯明昊呼應劇中自己獻上「賣身契」的逗趣劇情，對古力娜扎深情喊話「我不是榮家的，我是大小姐的」，並重現劇中經典台詞：「大小姐想同我做的夫妻、是一夜、還是一月、還是一世」，被其他演員虧是「綠茶男」，並機靈回應「我很茶，但我的茶只對她一人」，讓網友直呼「這是可以聽的嗎？」

《玉茗茶骨》一改男尊女卑的古裝劇框架，講述文武雙全的年輕狀元陸江來（侯明昊 飾）上任淳安縣令後屢破奇案，卻因為才氣遭忌而被捲入一樁殺妻舊案，茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）從死亡邊緣救回。兩人不斷鬥智交鋒，也攜手整頓茶葉世家更擴張其版圖，展開一連串浪漫又熱血的愛情歷程。《玉茗茶骨》誓言要再創經典，侯明昊也被看好能依此劇躍升一線巨星。

《玉茗茶骨》首日開局就迎來一女對戰七男的雄競格局。（圖／Disney+提供）

《玉茗茶骨》首日開局就迎來全劇第一個高潮「公開招親」，讓古力娜札忍不住直呼「每個男生都很Strong」，並嬌羞喊話「他們每天都泡在健身房，身材都很好，大家可以期待」。侯明昊在最新一集的比武招親過程中，不慎受傷，而他為了療傷脫下衣服，展現壯碩的肩線、胸肌，讓觀眾大飽眼福。

「初代瓊瑤女郎」劉雪華在劇中驚喜特別演出榮家的大長老「榮老夫人」，每次主持家族會議時，不僅決定未來走向，更嚴格把關每一位前來招親的望族子弟，並霸氣喊話「明年想要我榮家的珍貴茶種，就得選出族中最優秀的子弟」，展現演技魅力。

