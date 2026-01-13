新生兒也有！「這縣市」1/24發現金5000元「4階段」領錢方式曝光

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市政府將於24日普發5000元，近日已透過里鄰系統發出通知單，領取方式一共有4種，除了照顧長輩直接入帳外，可以現場領現金，也可以透過APP數位申請。市府提醒，發放時間只到今年的3月31日，逾期不補發。

市府已透過里鄰系統發出通知單，同時也開設超過150個領取地點，比照投開票所選務模式，領取市民須攜帶身分證及印章，24日當天市府預計動員1000多名工作人員與警力協助現金發放。

市府表示，舉凡2025年9月30日以前設籍新竹市，並在今年1月9日前未遷出的市民（死亡除外），就符合發放資格。另外，針對新生兒部分，若未在2025年9月30日以前設籍新竹市（2025年8月1日至2026年7月31日出生），父母其中一人符合資格，也可以領取5000元現金。

普發5000元分為4個階段領取：

◆第一階段：已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金之長輩及本府保護安置之兒童或少年，115年1月21日由市府直接匯款入帳。

廣告 廣告

◆第二階段：攜帶國民身分證、印章，於115年1月24日（星期六）前往本單背面指定之地點領取。

◆第三階段：115年1月30日至115年2月28日止”可透過 APP（新竹通）數位申請登記帳戶資料後，3個工作天匯款入帳。

◆第四階段：若未在一、二、三階段領取者，請於115年3月10日至115年3月31日止之工作日，前往戶籍所在區公所領取。

市府提醒，新生兒在今年1月9日（含當日）前在新竹市完成出生登記或初設戶籍登記者，可依（二）、（三）、（四）階段領取；今年1月10日至9月30日（含當日）在新竹市完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取消費金資格之父或母，向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所申請，於申請日之隔月10日匯款入帳。

更多三立新聞網報導

鄧佳華入監編號0068！首曝「燦笑露齒」入監照 網朝聖：真是個狠人

結婚46年！人夫侵佔落跑海外 妻「守空閨10年」休夫成功獲2422萬財產

「路邊綁狗」裝麻布袋！車上還有米酒…路人急報案 阿北被攔全說了

新竹棒球場還在挖！綠議員爆「結構危機」怒：誰毀掉球場真相與安全？

