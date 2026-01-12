新生兒人數直直落，廢除「一胎化政策」也難救！中國政府催生無方，2025年恐生不到900萬

中國的「獨生子女政策」（一胎化政策）在十年前遭到廢止，北京更推出一系列措施降低育兒成本、希望鼓勵婚姻。但年輕人結婚意願下降，加上經濟減速導致就業前景惡化，專家預測，中國新生兒數量2025年可能首度跌破900萬大關。

《日經亞洲》報導，中國的新生兒數量在2022年下降至956萬人，這也是1949年中華人民共和國成立以來首次跌破1000萬大關。雖然中國的一胎化政策早在2013年12月28日正式廢止，放寬為「單獨二孩」政策（一方父母為獨生子女的夫婦，可生育兩個孩子），「全面二孩」政策（所有夫婦都能生育兩個孩子）也從2016年1月1日起正式生效，但中國的新生兒數量卻不增反減。

在2023年創下902萬新生兒的歷史新低後，​2024年出生人數一度出現起色，較上年成長6%、達954萬人。《日經亞洲》指出，這是因為新冠疫情的封鎖政策所致，2022年12月7日取消「清零政策」後，許多人在2023年補登記所致。但即便如此，2024年的新生兒人數也只是2016年的一半。如今2025年的新生兒數量顯然再度下修，專家預測將跌破900萬大關、創下歷史新低。

由於中國的婚外生育極為罕見，這意味著婚姻數據與生育趨勢直接相關。2024年婚姻登記人數同比下降20%，降至610萬對——這還不到十年前的一半。結婚的人少，自然生孩子的人就更少。​育媧人口研究智庫的人口學家何亞福預測，中國2025年的新生兒數量「幾乎肯定」會低於900萬；威斯康辛大學麥迪遜分校研究員易富賢甚至認為「將跌破800萬，降至730萬左右」。​

《日經亞洲》指出，中國年輕人步入婚姻的比例持續下降。這可能是因為社會普遍期待男性買房、還要支付彩禮，成為新婚家庭沉重的經濟負擔；加上就業環境惡化與經濟困境帶來的不確定性，更讓年輕人對婚姻望而卻步。部分人士認為，中國政府2016年雖放寬為「全面二孩」，2021年更推出「三孩政策」，實質取消了夫妻生育上限，但許多家庭仍認為一個孩子已經足夠，長久以來的生育限制也讓育齡婦女人數顯著減少。​

此外，高昂的育兒成本是另一項阻礙因素。​育媧人口研究智庫2024年發布的調查顯示，全國平均撫養子女至高中畢業的費用相當於約7萬美元，要是在北京和上海，這個數字更超過12.7萬美元。​由於將一名子女撫養至成年所需的成本，相當於人均GDP的6.3倍。在涵蓋美國、歐洲及亞洲的14個國家裡，中國僅次於韓國——韓國高達人均GDP的7.8倍。

《日經亞洲》指出，出生率如果持續下降，長期來看中國將面臨勞動力短缺問題，加上消費者數量減少，中國亦可能陷入經濟衰退的惡性循環。中國政府為此推出鼓勵結婚生育的政策，包括保險涵蓋的分娩自付費用最遲將於2026年取消（約1萬人民幣）；自2025年起實施全國性育兒津貼，為三歲以下幼兒提供每年每人3,600元人民幣的補助。

地方政府也推出許多補助措施，像是廣州市部分地區去年7月起對戶籍都在當地的新婚夫婦提供最高8萬元人民幣的補貼，懷孕生產還可額外獲得12萬元人民幣補助；湖北省天門市自2025年3月起，凡新婚夫婦在當地購買新建住宅，即可獲得六萬元人民幣的補貼。

不過由於中國財政困難，也有人擔憂生育補貼能否順利實施。以「學前教育最後一年免費」的政策為例，地方財政困難已導致部分幼兒園無法領取補貼；中國政府計劃啟動的免除分娩費用政策，資金來源尚未確定，根據每年900萬次分娩的假設計算，這筆資金可能需要127億美元。​

