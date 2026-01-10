新生兒六年後剩6.5萬？PTT鄉民一算大驚：台灣恐實質亡國

台灣少子化危機持續惡化，藍白推動「未來帳戶」，希望減緩衝擊。不過，有網友指出，若此趨勢仍未改變，六年後全台出生人口只會剩下大約6.5萬人，台灣恐將面臨「實質亡國」。

台灣少子化危機持續延燒，引發討論。（示意圖／pixabay）

根據內政部統計，民國114年前11個月新生兒共9萬8785人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈日前受訪表示，114年的出生率相較113年下降約20%，若再以相同趨勢預估，今年新生兒數恐怕只有8萬多人。

有網友在PTT上發文表示，「沒人發現台灣已經實質亡國了嗎？」並附上一張媒體整理的近十年台灣新生兒數圖表。他指出，如果我們接下來六年，仍然過著跟過去十年一樣的鬼日子，導致少子化趨勢原封不動地延續下去的話，那麼六年後，全台出生人口只會剩下大約6.5萬人。

原PO還說，全台灣光是中小企業數在2023年就有167.4萬家，到時候光要讓這些中小企業多補一個人，就要花25.75年才有辦法補完。這還不包括公務員、軍警以及大企業所需要的人，「如果未來六年，還是得過著跟過去十年一樣的鬼日子，台灣不需要外敵，就已經實質亡國了耶！所以鬼日子如果可以只過兩年，肯定不能選再過六年對吧！有沒有八卦？」

為解決少子化問題，藍白 共提的「未來帳戶」政策，國民黨團也呼籲中央政府正視危機。（圖／國民黨團提供）

其他網友們也紛紛回應，「符合DPP政策」、「民進黨政績」、「未來10年還是會持續探底喔」、「那個政府都不擔心的問題，你在擔心個毛？」、「你有沒有想過外國移民？」、「外界沒人關心啦」。

