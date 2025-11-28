新生兒告急 今年12萬名難達標

行政院長卓榮泰28日在立法院答詢時承認，今年新生兒要達到12萬人有困難。（姚志平攝）

內政部統計，今年前10個月新生兒僅9萬839人，較去年同期減少逾1萬8人，行政院長卓榮泰4月於立院曾喊出「13萬名新生兒保衛戰」，藍委陳菁徽28日質詢行政院是否下修此數字？卓揆改口坦言，「今年連保12萬人都有困難」。此外，《人工生殖法》脫鉤代理孕母的院版仍未送出，衛福部長石崇良昨承諾，預計12月可以送至立法院。

陳菁徽昨指出，婦產科產檢單位運用AI計算後，認為今年能達到11萬新生兒「就謝天謝地了」，政府當初是怎麼估算出13萬人？數字是否要下修？卓榮泰回答，去年是龍年，生育率較高，有13萬餘名新生兒，今年本來就會有往下掉的趨勢，但他想給閣員更高壓力，因此訂下維持13萬新生兒的目標，後來下修到12萬人，但現在「連保12萬人都有困難」。

陳菁徽續問，《人工生殖法》修法，各界關注的與代理孕母脫鉤版本，即允許單身女性、女女同婚實施人工生殖，此版本何時會送立法院審議？

卓榮泰說，人工生殖政策立場不會改變。石崇良補充表示，社會上對《人工生殖法》主要的意見分歧還是代理孕母，如果是脫鉤版本，目前已在政院，預計12月可以送到立法院審議。

同樣力推《人工生殖法》的白委陳昭姿昨指出，出生率從2016年像溜滑梯一樣往下滑，當年是21萬人，去年掉到13.5萬人，今年至10月為止僅9萬839人，已連續58個月人口負成長，低出生率主因是經濟，她問卓揆，育兒補助會有幫助嗎？卓榮泰則表示，過去幾年關於少子女化的預算逐年增加，但並沒有顯現出政府期待的成果。

陳昭姿表示，輝達員工福利包含協助支持對代理孕母的選擇，但台灣沒有將代理孕母法制化，當輝達來台設總部，把同一套企業福利帶來，員工的福利會因此受限。

卓榮泰則說，每個國家的法律規定不一樣，台灣現在對代理孕母仍在審慎研議，雖然代孕可以緩解少子女化問題，但應該要先獲得社會認同。

綠委吳思瑤指出，因社會對代孕議題意見分歧，民進黨團與政院立場一致，有共識部分先行，將《人工生殖法》與代理孕母脫鉤處理。

但陳昭姿直言，如果沒有包含代孕，她會堅持用民眾黨提出的版本去討論，屆時會堅定要求將代孕納入《人工生殖法》。