「新生兒希望帳戶」藍白也跟進！邱議瑩：好的政策歡迎一起推動

[Newtalk新聞] 針對國民黨與民眾黨合推「台灣未來帳戶(TFA)」，民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今(25)日回應「樂見其成」，並指出自己在10月21日「安養高雄」政策發表會時，便已提出新生兒每人3萬元的信託主張，歡迎朝野共同支持好的政策，為孩子投資未來，也投資孩子的未來。

邱議瑩說，新生兒希望帳戶的概念，是基於「從小培育投資理財觀念」、「善用複利效益」以及「投資高雄績優公司與台灣ETF，鼓勵產業發展」，搭配市府與中央的生育補助政策，再加碼每位新生兒3萬元進行信託，家長每年也能自主存入1萬元，從小為孩子累積第一桶金，18歲成年後，可用於求學、創業等用途。

然而，邱議瑩也強調，希望帳戶的政策，需要有符合公平正義原則的財政法案作為基礎，藍白一方面惡意阻擋政院版財劃法，一方面又提出福利政策，是一種自相矛盾的行為，呼籲藍白儘速讓政院版財劃法付委、審議，才能順利推動對人民有幫助的政策。

