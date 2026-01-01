新生兒年少2成 今年恐剩8萬

民國115年第一天，各醫院陸續迎來元旦寶寶，但大都僅個位數，在少子化衝擊下，去年截至11月新生兒僅9.8萬人創新低。台灣婦產科醫學會祕書長黃建霈指出，去年新生兒數較前一年下降2成，估全年不到11萬人，若照此下滑趨勢，今年恐只剩8萬多人，籲政府強化生育補助等優惠制度，給予足夠誘因，才有機會改變年輕世代的選擇。

截至1日下午5時，林口長庚誕生7名寶寶（5女2男）；台北長庚誕生3名寶寶（2男1女）；新光醫院出生4名寶寶（3女1男）；汐止國泰誕生3名寶寶（2女1男）。

黃建霈認為，少子化問題複雜，年輕人不想生，主要是怕耽誤學業、就業，或經濟不夠穩定而不敢生。政府應給予協助，如學業層面比照服兵役加分制度，將生育視為國家貢獻，給予分數加成；就業層面，保障錄取一定比例孕產婦、補助企業聘雇孕產婦薪資，並給予幸福企業「減稅」誘因，孕婦也不必擔心因生育遭歧視或影響就業。

今年起，國家補助每胎10萬元生育補助，但黃建霈直言「力道要更大」，至少需要300萬才有吸引力，少子化不利國家經濟，政府應將補助視為投資，每多一個小孩，日後約可替國家稅收貢獻700至800萬元。

台中茂盛醫院昨日喜迎7位元旦寶寶，但院長李茂盛示警說，去年1至11月新生兒總數還不足10萬人，可能比前年全年的13萬4856人還少2萬多人，而今年的出生總數恐面臨「10萬人保衛戰」。

李茂盛指出，台灣人口連續6年「生不如死」，截至去年11月底，總數為2330萬6085人，較前年同期減少9萬6710人，而65歲以上人口占比近2成（19.99％），符合超高齡社會的定義。

他強調高齡化、晚婚晚育、經濟負擔、養育環境成本高、社會觀念轉變為不婚不生、非婚生育比例過低等問題，需要行政院跨部會整合，提供全方位支持，讓民眾生得起、養得起。