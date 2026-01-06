新生兒托育 推出神隊友召喚卡

基隆市推「神隊友召喚卡」，一一五年起新生兒家長可享四小時免費臨時托育。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為減輕新手爸媽育兒負擔，打造更友善的育兒環境，基隆市政府宣布，自一一五年一月一日(含)以後出生的新生兒，家長可獲得免費四小時兒童日間定點臨時托育抵用券，以四張「神隊友召喚卡」的形式發放，每張面額為一小時，提供家長彈性使用臨時托育服務，適時獲得育兒支援。

兒童及少年事務處處長吳雨潔表示，將臨時托育抵用券命名為「神隊友召喚卡」，是希望傳達「市府就是家長最強後援」的理念，當家長在育兒過程中遇到突發狀況、需要短暫喘息或支援時，只要使用這張卡，就能即時獲得安心、專業的托育服務。「神隊友召喚卡」將隨同育兒寶貝袋一併發放，家長無須額外申請，只要於基隆巿戶政事務所辦理新生兒出生登記時，即可直接領取，成為家長育兒路上最可靠的後盾。

基隆市兒童日間定點臨時托育服務推動以來備受家長肯定，並於一一四年十月推出「定點臨托二點０」升級服務，持續強化臨時托育支持。定點臨時托育之服務對象為六個月以上至學齡前兒童，服務時間為週二至週五上午九時至下午五時，設置於全市七處親子館及祖孫館，並採彈性預約制，家長可事前預約或當天致電各館洽詢，每館每日提供四個名額，其中一個名額保留給當日電話預約，以即時回應家長臨時托育需求。

處長吳雨潔強調，透過「神隊友召喚卡」的推出與臨時托育制度的完善，市府將持續以貼近家庭需求為核心，打造更友善、有溫度的育兒支持網絡，成為家長在育兒路上最可靠的「神隊友」。