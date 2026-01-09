新生兒數再創新低！台灣人口持續減少 65歲↑人口「1縣市」最多

記者柯美儀／台北報導

台灣新生兒數已連續10年下滑。（示意圖／取自pixabay）

內政部今（9）日公布2025年人口統計數據，全台總人口為2329萬9132人，較2024年減少10萬1088人，人口持續負成長。65歲以上人口數突破466萬人，占總人口比率20.06%，台灣正式邁入超高齡社會。同時，新生兒數全年僅10萬7812人，創下連續10年下降的新低，少子化問題嚴峻。

台灣正式邁入超高齡社會

根據內政部最新統計，2025年全台65歲以上人口已達467萬3155人，占總人口20.06%，台灣正式邁入超高齡社會。其中，台北市高齡人口比率最高，達24.18%，其次為嘉義縣24.11%、南投縣22.66%、基隆市22.28%及屏東縣21.84%。

廣告 廣告

高齡人口占比突破兩成

從人口結構觀察，截至去年底，0至14歲人口僅268萬1890人，占11.51%；15至64歲人口為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口467萬3155人，占比突破兩成；20歲以上人口則達1964萬4140人，占總人口84.31%。各縣市中，65歲以上人口比率最高為台北市的24.18%，最低為新竹縣，約15.08%。

新生兒數創新低

新生兒數方面，2025年12月單月出生數為9027人，較前年同期減少3469人；全年新生兒僅10萬7812人，已連續10年下滑，少子化趨勢持續加劇。

更多三立新聞網報導

新北沒跟營養午餐免費 教育局揭「46億壓力」：全國最高

北市貴族中學16歲男墜樓 搶救不治亡…校方急發「一封信給同學」

好市多年費漲到1500元 飛日本辦卡真划算？一文解析算給你看

北捷突有人昏倒！護專生持「3張急救證照」秒救人 大票人狂讚：有妳真好

