新生兒數恐跌至8萬 醫籲制度保障年輕人先生育再追夢

（中央社記者曾以寧台北1日電）婦產科醫師以過去1年減少趨勢預估，今年新生兒數可能僅剩8萬多人，建議政府解決年輕人問題，讓年輕人願意先生小孩再完成人生夢想，並提醒應用制度保障產科及兒科醫療量能。

內政部統計，民國114年前11個月新生兒共9萬8785人。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈今天接受媒體採訪表示，114年的出生率相較113年下降約20%，若再以相同趨勢預估，今年新生兒數恐怕只有8萬多人。

少子女化問題複雜，黃建霈觀察，很多年輕人不想生小孩，是憂心可能耽誤學業、就業，或覺得經濟上還不夠穩定而不敢生。因此認為政府應解決年輕人面臨的問題，透過「多生多優惠」，讓年輕人願意先生小孩再繼續完成人生夢想，否則等人生理想都達成，年紀恐怕已經相當大，懷孕風險更高也更困難。

以學業為例，黃建霈指出，服兵役是為國家盡力，在升學有加分機制，「生小孩應該也可以吧」。說不定一開始沒辦法考上最理想的學校，但若生小孩可以獲得一定比例的加分，「那就可能有誘因」。

工作方面，黃建霈說明，多數人擔心若工作中要生小孩，可能導致升遷延宕、影響老闆對自己的看法；民眾不喜歡同事孕產，則是因為要分攤工作。

因此黃建霈建議，政府若能補助企業多聘1個人，減少孕產對職場影響，企業也能獲得幸福企業的名聲、甚至減稅等優惠，就可讓孕產婦不用憂心因生小孩遭到歧視，甚至孕產婦的存在可以成為企業的加分項目。

經濟方面，今年起社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達到新台幣10萬元。不過黃建霈認為，政府補貼力道要更大，「若能達到300萬，就會很有吸引力」。他指出，雖然前期政府要投資，但小朋友長大成年後，以每人工作45年計算，每人稅收貢獻就700、800萬元，還會有消費等貢獻，「其實是很划算的」。

醫療方面，黃建霈認為，「技術上都不是問題」，但因為生得越來越少，加上過去健保制度都是論量計酬，導致產科與兒科營收都低，年輕人就不願意來，因此政府應有一定投資，至少不能再減少，否則「這兩個產業會先倒」。

黃建霈表示，婦產科前幾年住院醫師招生都可達到90%以上，114年卻已掉到80%多，開始出現約20%缺口；兒科缺口則是28%，但已經開始有補助。因此希望政府可針對產科增加補助，否則若產科先倒，孕產婦照護沒有做好，小朋友或媽媽生病，生出來要花更多錢去救，建議用制度保障產科及兒科醫療量能。（編輯：張雅淨）1150101