新生兒數續探底 今年恐跌破12萬

國人晚婚晚育，甚至不育，台灣出生率逐漸降低，醫師憂今年新生兒恐難破十二萬大關，再創新低。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片

最新調查顯示，台灣女性首胎平均生育年齡為卅一點六五歲，與廿年前相較，足足晚了四年。晚婚晚育已成社會趨勢，除了影響母嬰健康，更讓少子化成為國安議題，專家擔心，今年新生兒人數恐低於十二萬人，再度創下新低紀錄。

內政部資料，原本寄望龍年（去年）可以拉高新生兒人數，但最後僅誕生十三萬四八五六人，台灣總生育率○點八七，居全球之末。生殖醫學科專科醫師廖娸鈞表示，一至十月只有九萬八二九名新生兒，年底面臨「保十二萬」大關挑戰，且誕生人數勢必再創新低。

廖娸鈞指出，廿年前台灣女性首胎平均生育年齡為廿七歲左右，去年來到卅一點六五歲，整整晚了四年多，高齡生育容易提高流產、早產及妊娠併發症風險，以及胎兒唐氏症、低出生體重或先天異常等機率，對母嬰健康構成極大威脅。

廖娸鈞說，卵巢功能與年齡成負相關，卅五歲前為生育黃金期，過了卅八歲，自然生育機率大幅遞減。由於卵巢功能下降，並無明顯症狀，許多女性以為月經規律，就代表生育力正常，但實際上月經正常，不意味著卵子數量與品質就一定安好。

為了提高新生兒人數，國健署於一一○年七月推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」，截至一一四年十月底，協助二萬六千多對夫妻「做人」，共迎接三萬一千名新生兒。今年十一月一日起，升級3.0版，加碼補助，首胎第一次申請最高補助十五萬元，其後各胎第一次補助由現行六萬元增至十五萬元。

廖娸鈞表示，3.0版上路後，門診多了很多「想再生二胎」的夫妻，其中不少為卅八至四十歲的女性，顯示政府這項生育補助政策有助於提高不孕夫妻意願，在其有限的生育年齡裡，提升好孕機率。

現代人不孕主因是晚婚晚育，加上壓力、過勞、不良生活習慣等原因，每七對夫妻約一對有不孕困擾。廖娸鈞建議，若備孕半年，仍無法受孕，應接受生育檢查，瞭解雙方生殖系統實際狀況，「接受不孕檢查，不代表一定要做人工生殖」，可透過諮詢，調整生活，減輕壓力，增加懷孕機率。

