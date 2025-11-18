新生兒染腸病毒發病1日亡 醫籲孕婦產前14天有症狀速告知

台中市衛生局提醒，腸病毒傳染力強，大人、小孩都可能感染腸病毒，預防腸病毒最重要的方式就是正確勤洗手及環境清消。（示意圖／本報資料照片）

天氣漸涼，腸病毒疫情卻不減反升。台中市龍井區1名僅1個月大的女嬰感染伊科病毒11 型，病情在1天內急轉直下，於11月10日重症病逝。小女嬰為早產、低體重的新生兒，9日出現食慾下降、活動力變差等症狀，家屬緊急送醫後隨即收治加護病房，但仍於隔日宣告不治。個案經18日經疾管署研判為確診個案。今年全國累計19例腸病毒重症，其中台中市占6例，均為伊科病毒11型感染。

台中市衛生局指出，台中市腸病毒疫情雖較去年同期低，但仍維持在相對高點。依據疾管署監測資料顯示，國內腸病毒門急診就診人次已超過流行門檻。台中近三周（第44至46周）門診就醫人次分別為1246、1237和1363人次，急診則為27、26與47人次，顯示社區病毒活動仍頻繁。衛生局提醒，幼童間的密集互動，加上近日白天氣溫仍偏高，皆使腸病毒更易傳播。

衛生局長曾梓展強調，5歲以下為腸病毒重症高危險群，其中新生兒與早產兒更需提高警覺。衛生局呼籲，孕婦在生產前14天若有發燒、腹瀉或呼吸道症狀，務必主動告知產房醫護，以降低分娩時的傳染風險。

因應國內正式進入腸病毒流行期，衛生局提醒家長與教托育機構務必落實防疫措施。感染腸病毒的幼童應在家休息至少7天；衛生局長曾梓展提醒，腸病毒傳染力強、重症變化快速，家長務必觀察幼兒是否出現嗜睡、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐等警訊，一旦出現應立即就醫。防堵腸病毒最有效方式仍是「勤洗手、做好環境清潔」，減少病毒在家庭與校園中擴散。

