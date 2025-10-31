新生兒死亡率創15年新高 朱暖英：保護嬰幼兒補助RSV疫苗

根據衛福部最新統計，近2年來新生兒死亡率達 2.8%，創下近15年新高，令人憂心。市議員朱暖英認為，提高生育率固然重要，但更要「讓孩子平安長大」一樣重要，政府必須正視嬰幼兒健康防護問題。

朱暖英指出（見圖），有民眾反映「RSV疫苗」可有效預防孕婦及胎兒感染呼吸道融合病毒（RSV），此病毒會侵襲下呼吸道，引起嚴重肺炎、呼吸衰竭，甚至可能導致死亡，即便痊癒也恐留下氣喘等後遺症。RSV疫苗對孕婦及胎兒有保護作用，就如同肺炎鏈球菌疫苗對長者的防護一樣，應列入公共衛生政策的重點考量。

廣告 廣告

衛生局局長曾梓展指出RSV疫苗是施打在孕婦身上，它的效用只有半年，半年抗體就會消失，這是很新的疫苗，這兩年才出現的新型疫苗，市場的接受度還要考慮，如果穩定了，可以接受這個疫苗。

朱暖英表示，目前RSV疫苗一劑價格約7、8千元，對一般或低收入家庭而言負擔沉重。她呼籲衛生局研議補助方案，優先提供低收入戶免費施打，讓更多嬰幼兒獲得保護。她強調：「現在出生的孩子少，我們更要珍惜、守護每一個孩子的健康。」盼衛生局以實際行動，降低新生兒死亡率、打造更友善的婦幼醫療環境。