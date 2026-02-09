新生兒聽力篩檢不能等 國健署提醒把握1316黃金期

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

國民健康署自民國101年起全面補助本國籍新生兒聽力篩檢，推動至今成效顯著，篩檢覆蓋率已接近99%，居全球領先之列。國健署指出，透過新生兒聽力篩檢，每年可及早發現約700多名先天性聽力損失兒童，呼籲家長務必把握篩檢與後續療育的黃金時機，協助孩子順利發展語言與學習能力。

聽力是語言與認知發展的重要基礎，若先天性聽力損失未及時發現，恐影響孩子日後的語言發展、社交互動及學習表現。國健署說明，先天性聽力損失多無明顯外觀徵象，必須仰賴篩檢才能精準識別。

依世界衛生組織（WHO）於2024年公布的新生兒篩檢實施指引，全球僅約三分之一國家全面提供新生兒聽力篩檢。反觀我國，自全面推動以來，篩檢覆蓋率長期維持在九成以上，近年更接近99%，顯示我國在新生兒健康照護政策上已達國際領先水準。

國健署統計指出，112年全國新生兒聽力篩檢人數為13萬4,082人，篩檢率98.9%，共發現786名聽力損失兒童；113年篩檢人數為13萬3,137人，篩檢率同樣為98.9%，共發現779名聽力損失兒童。

為協助聽力損失兒童把握語言發展關鍵期，國健署持續推廣「1316原則」，呼籲家長配合醫療團隊依循時程進行後續處置，包括出生1個月內完成聽力篩檢、3個月內完成確診、確診後1個月內選配合適的助聽器或人工電子耳等輔具，並於出生6個月內開始接受聽覺語言早期療育。國健署指出，若能在6個月大前介入療育，聽損兒的語言發展與社會互動能力，將有機會與同齡孩童同步。

國健署署長沈靜芬提醒，部分聽力損失屬於遲發性，即使新生兒階段篩檢正常，家長仍須保持警覺。政府目前補助未滿7歲兒童7次兒童預防保健服務及6次兒童發展篩檢，家長應按時帶孩子接受檢查；若醫師發現孩子對聲音反應異常或語言發展遲緩，將可進一步轉介評估。

沈靜芬也建議家長，平時可透過《兒童健康手冊》中的「嬰幼兒聽力簡易居家行為量表」，觀察孩子是否出現對呼喚反應遲鈍、說話不清楚或語言發展落後等情形，若有疑慮應儘速就醫，以排除聽力問題。

目前全臺約有260餘家醫療院所提供新生兒聽力篩檢服務，並有超過60家醫院可進行確診檢查。國健署表示，未來將持續與醫療機構合作，強化後續療育與轉介機制，攜手守護每一個孩子，讓新生命都能「聽」見美好、穩健成長。

(記者 李政純，圖片來源：motionelements）

