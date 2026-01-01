新生兒遭虐亡！台中狠父「不滿哭鬧」施暴遭判10年 母旁觀也判刑

台中地方法院分別判莊男及莊妻10年、1年6月徒刑。(資料畫面)

台中市一名22歲莊姓新手父親，因不滿出生未滿一周的兒子哭鬧，多次施暴凌虐，甚至將其獨留家中外出，導致傷重不治。台中地方法院認定莊男涉成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判刑10年；莊妻則目睹施暴，僅以口頭勸阻，也未通報送醫，構成不作為過失，依過失致死罪判1年6月、緩刑3年，全案仍可上訴。

檢警調查，莊姓夫妻於2024年7月租屋同住大里，同年8月迎來男嬰，莊男因不滿其哭鬧，短短20天內多次動手施暴，不僅捏抓雙耳造成撕裂傷，還數度大力左右搖晃、打巴掌，甚至將男嬰高拋後接住，導致顱內及視網膜嚴重出血。

更令人震驚的是，莊妻竟目睹丈夫對孩子施暴，僅以口頭勸阻，無積極制止，不但未報警、通報社會局，也未將男嬰送醫，放任丈夫持續傷害男嬰。案發當晚，莊姓夫妻見男嬰睡著，竟將其獨留屋內，跑到鄰居家打電動、聊天，直到隔天凌晨返家，才發現男嬰已無呼吸心跳，莊姓夫妻將其送醫後，一度恢復生命徵象，但仍因傷勢過重，於去年9月6日不治身亡。

法院審理時，莊男自稱不滿兒子哭鬧，想藉由傷害孩子引起妻子注意，讓對方分擔照顧責任。台中地方法院認為，莊男的施暴行為具高度危險性，且屬情緒宣洩，嚴重侵害幼童生命權，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判刑10年；而莊妻身為母親，負有保護義務，卻消極放任，構成保證人過失責任，但考量她年輕即為人母，思慮不及一般成年女性成熟，依過失致死罪判她1年6月、緩刑3年，並須向公庫繳納3萬元，全案仍可上訴。

