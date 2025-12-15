新生兒銳減 他喊「逢低進場」才聰明：資源集中少數人

內政部人口統計顯示，11月新生兒跌破8千人，與去年同期相比銳減36％，連特斯拉創辦人馬斯克都轉貼相關文章示警，再度讓世界看見台灣。一名網友認為，現在新生兒少，教育、醫療等資源全都可以集中在少數人身上，因此聰明的人現在更應該生小孩，引起討論。

一名網友今（15）日在PTT八卦板表示，台灣今年的出生率看起來會創新低，連馬斯克也轉發相關新聞，但其實現在生小孩的人，就彷彿是在「低點進場」一樣，全台灣關於小孩子的醫療、教育等資源，都會集中在這些少數人身上。

原PO說，以後小朋友去醫院看小兒科不用排隊，直接給主任醫師檢查，去公家辦事情的時候，只要有小孩也能一路綠燈，享受極高的效率，「現在這一代小孩可以享受台灣經濟果實，過得最舒適，正是逢低買進好機會」。

其他網友看完後說「以後同齡人少，競爭應該也比較低」、「資源夠確實可以『進場』」、「確實，以後人太少，應該會有一些特殊福利可以享受」。

但多數人持反對意見，喊「現在醫學系兒科都快沒人了，以後醫生更少，繼續排隊」、「現在好的學校借戶籍都不一定進得去好嗎？競爭超激烈」、「光想人這麼少，每個人要負擔的社會成本就不知道有多高」、「現在生小孩，剛好長大以後負責繳稅，一堆老人全靠他們養，笑死」、「年輕人自己都存不到錢，哪有錢養小孩啊，根本搞錯重點了」。

