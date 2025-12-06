新生兒B肝疫苗第1劑接種率較低 疾管署：3類人不適合施打

疾管署發言人林明誠說明新生兒第1劑接種率較第2、3劑低，是因為部分新生兒出生狀況不穩，需延後施打(資料照，記者邱芷柔攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕美國疾病管制中心(CDC)預防接種諮詢委員會(ACIP)日前通過新政策，針對B型肝炎表面抗原(HBsAg)陰性母親所生的新生兒，不再全面建議接種B肝疫苗出生劑，改採個人化決策。台灣經諮詢我國ACIP專家後決定不跟進，仍維持新生兒出生24小時內全面施打的現行政策。然而外界關注，2025年(2024 出生世代)第1劑接種率為93.1%，較第2劑 98.9%、第3劑97.7%明顯偏低，對此疾病管制署發言人林明誠稍早受訪時表示，原因與「新生兒剛出生狀況是否適合施打」有關。

林明誠說明，原則上新生兒應於24小時內儘速接種第1劑B型肝炎疫苗，提供最基礎的保護力，但部分嬰兒出生後狀況不佳，經醫師評估後會暫緩施打，因此出現第1劑接種率略低的情況。他進一步指出，有些嬰兒剛出生時需接受醫療處置，或臨時狀況不穩，醫師會先處理生命徵象，待穩定後再接種疫苗。這在醫療上是必要且合理的流程。

至於哪些情況的新生兒不適合接種？林明誠說明，根據接種禁忌，新生兒若曾對B型肝炎疫苗或其成分發生嚴重過敏反應者不得施打；若有發燒或正患急性中重度疾病，需待病情穩定後再接種。此外，出生體重未達2000公克者，也需等至出生滿1個月，或體重超過2000公克後才可施打疫苗。但若母親為e抗原陽性帶原者，早產兒仍應於出生24小時內接受B型肝炎免疫球蛋白，這類情況則無體重限制。

林明誠補充，部分新生兒若出生前即遭遇B肝病毒暴露風險，醫療團隊會特別注意其血液與體液的可能傳染性，並依照國內流程加強防護與免疫措施，確保嬰兒得到完整保護。

