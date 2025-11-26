新生公園有噁男！正妹運動水壺遭「混入白色液體」險喝下肚

台北一名正妹外出運動時，水壺被噁男「加料」。圖／翻攝自Threads @lyk661177

有噁男！一名女網友與友人昨（25）日到公園運動，將包包放在一旁便開始跑步，豈料回到家準備喝水時，發現水突然變得混濁，靠近一看驚覺被加入疑似精液的液體，讓她當場崩潰，並呼籲大眾「水，真的不要離開自己的視線」。

一名女網友在Threads上發文指出，昨日與友人新生公園跑步，把包包放在一旁便開始訓練，在連續跑了多圈公園後，各自回家休息，豈料拿起水壺竟發現，裡頭的水變得異常混濁。

原PO解釋，原以為是友人替自己加入了電解質等補充品，且聞起來也沒有異味，並沒有多想，然而就在嘴巴靠近瓶口那瞬間，竟發現是精液，讓她當場崩潰「Ｘ！那是洨」，事後尋詢問友人，更發現對方也遭殃。

原PO痛批，這件事在她心中留下巨大陰影，甚至害她難以入眠，所幸並沒有被下藥。她也高聲呼籲「不論你是男生還是女生，水真的不要離開自己的視線。」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「也太噁心」、「超噁⋯卡一個後續」、「太可怕了，那裡我常去耶」、「如果對方是刑事前科犯DNA比對應該跑不掉」、「靠⋯我要吐了也太噁了」、「我完全不敢把東西放在視線外的地方」、「留友看，女生要好好保護自己」，原PO也說，今晚將到警局報案，希望將早日揪出兇手，將他繩之以法。



