「新生命資訊」打造友善職場 黃瀅芝「輪」出新人生

【記者張嘉誠／綜合報導】

黃瀅芝，是一名行銷企劃專員，透過彈性制度與遠距工作模式居家就業。她以先天性肌肉失養萎縮症的身軀，在電腦前以腳操作滑鼠與鍵盤，完成行銷企劃、文案撰寫等任務，展現出專業與毅力並行的力量。新生命資訊服務股份有限公司長期推動身心障礙者就業，透過彈性制度與遠距工作模式，協助不同障別的員工在資訊產業中穩定發展。行銷企劃的黃瀅芝，就是其中的典範之一。

跨越障礙，找到合適的職場節奏

黃瀅芝自幼行動受限，日常起居需依賴家人協助。大學主修外文系的她，畢業後歷經多次求職碰壁，面試職缺與實際內容不符、工作環境無法配合身體需求，讓她一度感到挫折。

直到透過新店就業服務站與職業重建中心轉介，她接觸到新生命資訊公司。公司在面試時即評估她的需求與專長，為她設計合適的工作內容與遠距制度，讓她能在居家環境中發揮所長。瀅芝也自行購製軌跡球滑鼠、語音輸入輔助及雲端協作工具，讓她能以腳靈活操作、完成所有工作任務。

遠距協作 讓專業突破距離

目前，新生命資訊約有40多位員工，其中多為身心障礙者。公司長期倡議「彈性就業」與「平等參與」的理念，透過數位化工作流程，讓每位員工都能在不同場域中維持專業表現。

黃瀅芝主要負責行銷內容企劃、文案撰寫及社群貼文製作。她說，每完成一篇貼文，就像看到自己的作品誕生一樣。從撰稿、圖片設計到上架，所有步驟她都能獨立完成。

由於採居家上班模式，她能避免通勤的不便，並有效利用時間。「以前每天光通勤就要花一個多小時，現在能把體力留給更有價值的事。」她也說，即便如此，她仍定期回公司參與會議與教育訓練，維持團隊的連結與溝通。

圖：黃瀅芝的作業通常在電腦前以腳操作滑鼠與鍵盤，完成企畫。（圖/黃瀅芝提供）

家人的陪伴，是穩定工作背後的支持力量

對黃瀅芝而言，穩定的工作環境讓她更能專注於學習與成長。新生命資訊不僅調整制度與硬體設施，也讓主管與同事之間建立互助文化，讓她在團隊中沒有距離感。

除了專業成長，她也在個人生活上持續進修，目前修習外語課程與投資理財，提升自身技能與視野。「我爸媽從不把我當成身障者看待，只希望我盡力去做自己能做的事。」這樣的教育方式，也成為她面對挑戰的信念來源。

打造友善與共融的職場，讓每份專業被看見

在新生命，他們持續推動庇護與友善就業，不只是企業社會責任的一環，更是實踐包容與創新的基礎。公司將持續透過數位工具、居家工作制度與客製化輔具，協助更多身心障礙者重返職場、發揮專業能力。

黃瀅芝分享，工作不只是收入的來源，更是一種「被需要」的價值。透過穩定的就業機會與企業的支持，她已用雙腳在職場上「輪」出屬於自己的人生軌跡。