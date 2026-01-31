新生小牛寒流凍僵！孩子沙發陪睡取暖超治癒

▲美國肯塔基州一戶農家上週末在極端低溫來襲時，將一頭在嚴寒中奄奄一息的新生小牛帶進家中取暖，結果小牛和孩子一起在沙發上睡覺，畫面超治癒。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 真是安詳美好的畫面！美國肯塔基州一戶農家上週末在極端低溫來襲時，將一頭在嚴寒中奄奄一息的新生小牛帶進家中取暖。幾個小時後，這頭小牛吃飽、吹乾身體，和家中兩個孩子一起躺在客廳沙發上睡覺。媽媽拍下照片並上傳到社群媒體，可愛模樣立刻引起關注。

根據《美聯社》報導，這頭小牛上週六於戶外出生，當時戶外氣溫約僅有華氏個位數（大約攝氏−13°C至−17°C）。農場女主人索瑞爾（Macey Sorrell）表示，丈夫坦納（Tanner）外出查看懷孕的母牛時，發現小牛已經被凍得受不了。「她整個都凍僵了，臍帶看起來就像一根冰棒」，索瑞爾說，「真的就是完全凍住了」。

由於去年冬天索瑞爾家曾因凍傷失去過一頭小牛，這次他們立刻採取行動，把小牛抱進屋裡清理，並幫牠取暖。「把她抱進來時，她身上還結著冰，胎衣都還黏在身上，我得把那些全擦掉」，索雷爾描述當時狀況，「我拿出吹風機幫她吹暖，把毛都吹蓬鬆」。

▲美國肯塔基州一戶農家上週末在極端低溫來襲時，將一頭在嚴寒中奄奄一息的新生小牛帶進家中取暖，結果小牛和孩子一起在沙發上睡覺，畫面超治癒。（圖／翻攝自臉書）

不久後，小牛就躺在沙發上，和年幼的孩子們依偎在一起。索雷爾表示，「孩子們直接爬到牠旁邊，好像這一切再正常不過」。3歲兒子葛瑞格里（Gregory）還幫小牛取名叫「莎莉（Sally）」，名字來自他最愛的電影《汽車總動員》中的角色。

索瑞爾一家大約飼養了20幾頭牛，平常就會在偶有必要時把農場動物帶進室內照顧。索雷爾表示，小牛隔天早上就和媽媽團聚，目前狀況良好。索雷爾說，她原本沒有想到要把照片分享到社群網路，因為把動物帶進屋內照顧，對他們家來說並不是什麼新鮮事，「這只是你本來就會做的事而已」。不過照片曝光後，許多網友都大讚畫面溫馨可愛，說小孩與小牛的互動非常治癒。

