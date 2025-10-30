專題組/報導

台灣保障人民的言論自由，難以想像在戒嚴時期，無論是言論政治犯或是思想政治犯，都被視為叛亂。1950年起的十年間，將近五百人被依叛亂罪處死，被逮捕的人數更是難以估算。當時的蔣介石政權選中四周有海流阻絕的綠島，做為流放政治犯的邊疆場域，並成立「新生訓導處」對其進行思想改造，甚至要求政治犯在海邊敲下咕咾石來蓋監獄圍牆、囚禁自己。





「新生訓導處」超狠刑求逼供 受難者：別要我放開心胸

政治受難者謝秋臨在2007年重回綠島，訴說當時被刑求的慘痛經驗。(圖／台灣演義)

根據當時被關押的政治受難者謝秋臨回憶，新生訓導處內的刑求手段極為殘酷：包括雙腿半蹲，持續捶打大腿長達半小時，導致疼痛難耐、無法行走；或被綁住雙腳，站在疊高的磚塊上，直到體力耗盡，痛苦到尿失禁。至於謝秋臨本人則曾被強灌辣椒水，昏迷後遭人以他的拇指畫押，逼迫認罪。

戒嚴時期，新生訓導處每週二至週五是槍決日，當年許多處決根本不需罪名與理由；也因此，天未亮，牢房裡便瀰漫著不安氣氛，囚犯會換上新衣等待行刑，若未被點到名，便脫下新衣服，暫時又多活一天。政治受難者郭振純在2007年曾重返綠島，畢生追求台灣民主自由的他，回想黑牢歲月的點滴，無奈地表示：「這種地方應該叫那些要我們『放下恩怨』的人來住看看，讓他們同樣被刑求。當他們也體驗痛苦之後，怎麼可能還會對受難者說『心胸要放開一點』、『忘了過去的歷史』？」

戒嚴時期的黑牢高牆,究竟還藏有多少不為人知的黑暗面？

