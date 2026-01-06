新生跌破11萬 全教總籲降班級人數

全教總6日召開「修法調降各學制班級人數 落實精緻教育」記者會，全教總理事長侯俊良（中）指出面對台灣出生率屢創新低的現況，呼籲教育部落實「精緻化教育」。（劉宗龍攝）

2025年新生人數恐怕跌破11萬人，面對少子化嚴重，全教總昨天呼籲，教育部不應被動等待人口減少自然降低班級人數，應該主動修法，調降各學制班級人數，推動精緻化教育。教育部表示，調降班級人數須綜合考量整體教育資源配置影響，依需求及教學量能逐步調整。

內政部最新統計，去年前11個月累計新生兒僅9萬8785人，全年總出生人數預估跌破11萬人。全教總理事長侯俊良指出，當人口數減少，現在就是落實精緻教育的關鍵，教育部應該主動調降班級人數，不能坐等人口減少。

全教總高中職委員會主委巫彰玫表示，108課綱推行後，學校課程結構有很大改變，自主學習、彈性課程、多元選修都需要個別指導，但目前班級人數下，高中職老師心有餘而力不足，課程種類多，老師備課之餘，還要班級經營，負擔非常重，對教學品質不好。

全教總主張，國小應從現行每班29人調降至24人，國中從30人降為25人，以利教師進行差異化教學與個別指導。公立高中目前每班34人、私立44人，建議教育部應將公立高中每班人數降至得以銜接國中班級人數。

教育部回應，公共化幼兒園3至5歲幼兒班，朝每師最多照顧12名幼兒，每班最多招收24名幼兒方式辦理。國中小部分，各地方政府可於編班時，依學齡人口變化、人口消長、教學需求等因素，調整實際班級學生人數。

高中部分，採穩健調控班級人數政策，教育部於107至109學年第一波調降、114至115學年採取第二波調降。115學年國立學校每班33人、私立學校每班43人、進修部每班38人。另提供個別學校申請再調降班級人數，因地制宜需求，核定個別學校再調減班級人數1至5人。