新生醫專冰壺隊屢創佳績 2學子獲選國手為校爭光

成立僅數年的新生醫護管理專科學校冰壺隊，近年在全國賽事中屢創佳績。

成立僅數年的新生醫護管理專科學校冰壺隊，近年在全國賽事中屢創佳績，再次寫下重要里程碑。隊上視光科學生許致穎(男子組)與護理科學生莊雁恩(女子組)，日前在激烈選拔中脫穎而出，獲選為「中華台北青年冰壺國手」，代表台灣參加在芬蘭舉行的2025世界青少年錦標賽，為校爭光。

新生醫專學生許致穎與莊雁恩，日前在激烈選拔中脫穎而出，獲選為「中華台北青年冰壺國手」。

新生醫專冰壺隊成立時間不長，卻已在國內冰壺賽事中占有一席之地。自110年在新竹縣冰壺協會理事長戴育宏帶領下成立以來，隊伍迅速成長，在全國大專冰壺錦標賽等重要賽事中屢獲佳績，多次奪冠，展現學校在體育培育與學生多元發展上的長期投入成果。此次兩名選手成功站上世界舞台，更是新生醫專冰壺隊發展歷程中的重要里程碑。

回顧備戰歷程，國手之路並不輕鬆。受限於國內冰場資源不足，為兼顧課業與高強度訓練，許致穎與莊雁恩在入選培訓隊後，每周一晚間固定由老師戴育宏親自駕車，往返學校與台北極光冰場進行夜間訓練，當訓練結束、返家休息時，往往已經逾深夜12點。戴育宏表示，這份堅持與自律，是他們成為國手的關鍵。新生醫專也指出，他們克服了地理和時間的限制，將對冰壺的熱愛轉化為行動，這種為國爭光的決心，是新生醫專的光榮。

新生醫專進一步說明，冰壺隊隊員秉持對冰壺運動的熱情，在不影響課業的前提下，善用放學後時間留校訓練，並於寒暑假前往運動中心持續精進技術。冰壺隊除重視競技表現外，更將「運動即服務」視為核心精神，隊員們在課業與訓練之餘，長期投入國小推廣教學與各項志工服務，並帶領身心障礙者及樂齡長者一同參與冰壺運動，透過運動實踐社會關懷與健康促進。該校冰壺隊亦在結合服務創新與永續理念的SDGs服務競賽中獲獎，證明他們的努力不僅限於冰場，讓運動的價值持續向社會各個角落延伸。

對於首次踏上國際舞台，莊雁恩也分享備戰與參賽的心路歷程。她表示，自己能夠走上冰壺國手之路，十分感謝學校與戴育宏一路以來的支持與陪伴。「一開始知道自己有機會參與國手培訓時，真的非常開心，也深知能到正式冰場訓練的機會相當難得。」她坦言，培訓期間必須一邊兼顧實習、一邊配合高強度訓練，過程相當辛苦，但在師長們不斷鼓勵與支持下，讓她有力量持續堅持下去。

莊雁恩進一步指出，首次站上國際賽場，不僅看見自身與團隊仍有努力空間，也學習到許多在國內難以獲得的寶貴經驗。「這趟比賽讓我收穫很多，我會謹記這段歷程，未來也希望將所見所學分享給冰壺隊的學弟妹，期許自己能持續精進，為學校、也為國家爭取更多榮耀。」

校方表示，許致穎與莊雁恩完成世界賽征途，不僅為學校寫下光榮紀錄，更為國內冰壺運動累積難能可貴的國際實戰經驗。未來，新生醫專將持續作為學生最堅實的後盾，支持其在專業學習、體育競技與社會服務上並進發展，培育更多兼具專業能力與社會責任感的優秀醫事人才。

