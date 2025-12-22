新生醫專學子奪護理師國考榜首 重返母校感謝師長栽培

護理師專技高考全國榜首杜欣鳳表示，關西國中是她學習旅程中重要的起點。(圖/新生醫專提供)

114年護理師專技高考全國榜首、新生醫專護理科應屆畢業生杜欣鳳，12月在新生醫專董事長劉奕彩、校長駱俊宏、及護理科主任陳嘉雯等師長陪同下，回到自己國中母校關西國中，親自拜會校長並進行溫馨交流。此次返校行程以感恩與回饋為主，象徵傑出校友與母校之間深厚且持續的情誼連結。

杜欣鳳表示，關西國中是她學習旅程中重要的起點，許多做人處事的態度與自我要求，皆在國中階段逐漸奠定。此次能以護理國考榜首身分回到母校，內心充滿感謝，也希望親自向校方表達對師長長年栽培的敬意。

交流過程中，關西國中校長劉淑瑜特別致贈以校舍中修剪後留下的肖楠木製作而成的紀念木，以及70週年校慶紀念杯，象徵學校對傑出校友的肯定，也寓意校友與母校之間歷久彌新的情感連結。杜欣鳳對這份別具意義的贈禮深受感動，並表示將珍藏這份來自母校的祝福，作為未來投身護理專業的重要精神支持。

談及得知自己榮登榜首的那一刻，杜欣鳳坦言，腦海中浮現的不是自己，而是一路陪伴她走過備考歷程的所有人。「一起讀書的朋友、耐心指導的老師，以及始終給我關懷與支持的家人，這份榮耀是大家共同努力的成果，不只是我一個人的。」她語氣真誠地分享。

對她而言，「榜首」不僅是成績的肯定，更是對努力過程的證明。「它讓我相信，這段辛苦準備的時間沒有白費，也提醒自己未來要更有能力承擔護理師這份專業與責任。」她提到在臨床實習過程中，一段與病人的互動，更讓她堅定投入護理工作的志向。她表示，雖然實習生能做的有限，但透過陪伴與傾聽，當病人真誠表達感謝、感受到被細心對待時，才真正體會到，原來幫助病人是一件會讓人由衷感到快樂的事。

陳嘉雯表示，杜欣鳳能在全國護理師國考中脫穎而出，充分展現自身的努力及護理科教師齊心辦學的成果。她以溫柔而堅定的步伐走向專業巔峰，也為學弟妹樹立了努力向前、心懷感恩的最佳典範。

從關西國中純樸向學的校園出發，到新生醫專專業養成，再站上護理師國考榜首的舞台，杜欣鳳以實際行動證明，溫柔與堅定可以並行。她的故事，也為更多懷抱醫護夢想的學子，點亮持續前行的方向。