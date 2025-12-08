新生醫專將服務學習與永續發展理念結合 獲桃園青年局評鑑優等肯定

新生醫專榮獲「114年度桃園市青年局青年服務類—志願服務運用單位績效評鑑優等」。圖：新生醫專提供

新生醫專參與12月6日桃園市青年事務局舉辦之「志在必行PLAY！青年志工成果展暨表揚活動」，在眾多參與單位中脫穎而出，榮獲「114年度桃園市青年局青年服務類—志願服務運用單位績效評鑑優等」，並在「青年國際志工服務隊短影片競賽」中勇奪第二名，展現該校在推動志願服務及青年國際交流上的亮眼成果。

新生醫專越南國際志工服務團隊在「青年國際志工服務隊短影片競賽」中勇奪第二名。圖：新生醫專提供

新生醫專表示，該校秉持校訓「博愛」核心精神，推動以人為本的服務理念，致力落實在地關懷與多元創新服務模式。透過志願服務的培育與實作，學生不僅能將專業融入社會需求，回饋地方，更從服務中獲得成長與啟發。近年來，學校亦持續拓展國內外服務領域，將服務學習與永續發展理念相結合，引導學生從「社會關懷、教育公平、健康促進、跨國合作」等面向實踐聯合國永續發展目標（SDGs），包括 SDG3健康與福祉、SDG4優質教育、SDG10減少不平等與 SDG17夥伴關係等目標，鼓勵更多同學投入志工行列，成為促進社會良善循環的重要力量。

廣告 廣告

新生醫專國際志工團隊於現場設置攤位，活動所得將全數投入明年團費。圖：新生醫專提供

新生醫專提及，此次成果展除表揚典禮外，也結合闖關體驗、街頭藝人表演等多元活動，吸引許多民眾踴躍參與。新生醫專國際志工團隊也於現場設置攤位，規劃趣味闖關遊戲，並展示手工製作的節慶飾品，現場互動熱烈。活動所得將全數投入明年度再度啟程的越南國際志工服務團隊，期望延續服務精神，擴大青年公益影響力，延續SDGs所提倡的「青年是永續發展的重要力量」。

新生醫專國際志工團隊學生彭宥筑表示，此次青年局的志工活動讓她再次深刻體會到團隊合作的重要。雖然今年的成員與去年不同，一開始彼此仍在磨合，但在義賣與推廣的過程中，大家都展現高度主動性，互相支援、越來越有默契。她說，看到攤位前逐漸聚集更多民眾、團隊合作愈來愈順利，內心充滿成就感，而短影片競賽獲得第二名更帶來很大的鼓勵。活動中也與其他學校志工交流，收穫滿滿。她感謝這次的機會，讓她回想起越南服務的感動，也讓她在主動、溝通與臨場應變上都有成長。羅云彤則分享，自得知將參與此次活動後便充滿期待，團隊在行前訓練時也積極準備並親手製作義賣餅乾，讓她深刻體會團隊合作的溫度。活動當天，不僅提升與組員的默契，也讓她更勇於展現自己。她感謝這次活動所帶來的成長與視野開拓，並表示未來若有類似機會，她一定會再次投入。帶隊老師也表示，感謝青年局提供舞台，讓青年能用行動貢獻社會、累積經驗並看見更寬廣的世界。

新生醫專表示，未來將持續結合教育與公益能量，帶領學生在服務中探索國際視野與社會責任，讓青年以行動發揮影響力，為社會帶來更多正向改變。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

麥當勞咖哩風味搖搖薯條12/10回歸 日本熱賣「巧克力三角派」將登台

冬天泡湯去！盤點桃園北橫2處必訪溫泉點 「美人湯」泡出光滑肌膚