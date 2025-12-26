新生醫專幼保科畢業劇展登場 SDGs觀念向下扎根

幼保科原創兒童劇展，透過輕鬆活潑劇情吸引幼兒目光，並傳遞永續精神。圖：新生醫專提供

新生醫專幼兒保育科115級畢業劇展「勇敢不害怕 團結力量大」，近日於校園展開為期一周的公演，邀請龍潭、平鎮地區逾320位幼兒園師生及家長到校觀賞。學生以原創兒童劇結合情境佈置，將聯合國永續發展目標（SDGs）中的「保護陸域生態」與「多元夥伴關係」等精神融入劇情，讓幼兒在互動與觀賞中自然理解永續概念。

新生醫專幼兒保育科115級畢業劇展「勇敢不害怕-團結力量大」，近日於校園登場。圖：新生醫專提供

新生醫專表示，該校幼兒保育科學生以兒童戲劇作為畢業成果展演，既是一項傳統，也是一項學生學習成果的綜合展現，從劇本創作、角色設計、服裝道具、舞台呈現到幼兒互動活動，皆由學生親自規劃與執行，充分展現教具製作、兒童文學、幼兒律動與戲劇教學等跨域能力。以五年所學專業，包括教具製作、兒童戲劇、幼兒文學及幼兒律動等，為幼童精心編製一場兼具原創性與互動性的兒童劇展。

劇場演出外，學生亦以環保、節慶為題打造情境空間，讓幼兒在遊戲中深化永續。圖：新生醫專提供

本屆展演包含兩齣原創劇作，五年一班《動物村的奇幻冒險》以SDGs目標15「保護陸域生態」為核心，故事從一本神奇圖畫書的呼喚，展開孩子們進入一場動物村的奇幻冒險，劇中描述孩子們與動物村民攜手修復被破壞的森林，動物村重現綠意與歡笑，透過生動劇情讓幼兒理解環境保護與合作行動的重要性。

五年二班《彩色梳子的秘密》以SDGs目標17「多元夥伴關係」為主題，傳遞「真正的美來自善良」的核心價值。角色在蒐集製造彩色梳子材料的旅程中互相扶持，展現合作與友善的力量。

擔任本屆策畫總召的學生陳佳恩與蔡姍憓分享，在擔任畢展總召期間，學習到如何帶領團隊、做出適當決策及清楚分配工作讓同學發揮所長，面對時間壓力與突發狀況時，最大的困難是溝通協調與情緒調適，但也培養了耐心、責任感與應變能力，學習到適時調理情緒、人際溝通協調與處理突發狀況能力的重要性，對自己而言，是一次收穫滿滿的學習，並更深刻的體會到團隊領導的重要性。

幼保科主任郭靜宜說，準公共化政策下專業教保員需求大增，新生幼保科畢業生深耕桃竹地區，受到業界肯定與青睞，近三年在少子化下，新生幼保註冊率皆達100%，113學年度起除政府的高中職免學費外，企業提供助學金2500萬公費更與新生幼保合作培育人才，讓學生無後顧之憂專心學習。

郭靜宜也說到，畢業展演是幼保科畢業生專業能力試煉，亦是培育成效的見證，到校觀賞的幼兒園教師也肯定學生在有限時間內完成劇本、服裝、道具與舞台演出技巧，展現新生幼保科學生紮實的教保專業能力。新生醫專將於明(115)年1月24日舉辦校園參觀日，誠摯邀請有志成為幼兒生命中第一位老師的學子報名，一起走入新生校園，探索幼保、認識幼保，更歡迎加入新生幼保的大家庭。

