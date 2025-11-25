新生醫專幼保科81學子踏入實習 師長贈12禮物寄託期許

新生醫專幼保科於今日舉辦「實習前專業倫理宣誓」活動。圖：新生醫專提供

在嬰幼兒照護與教育工作備受社會重視的今日，新生醫專幼保科於今(25)日舉辦「實習前專業倫理宣誓」活動，期許學生在踏入幼兒園、托嬰中心或親子館實習前，能以專業與倫理為根基，展現愛心與耐心，成為值得信賴的嬰幼兒守護者。典禮中頒授的「專業倫理百寶袋」，象徵師長對學生的殷切期許，十二件小物承載深刻寓意，提醒學生在實習過程中細心觀察、勇於修正、肯定自我，並以愛與專業陪伴孩子成長。

此次宣誓活動共有81名學生參加。圖：新生醫專提供

此次宣誓活動共有81名學生參加，典禮中，師長特別頒授象徵幼保專業的「實習圍裙」及「專業倫理百寶袋」，象徵幼保科對學生的殷切期許。袋中包含「放大鏡、衛生紙、髮圈、OK繃、便條紙、原子筆、修正帶、金線、錢幣、蠟燭、巧克力、糖果」等12項物品，提醒學生在實習中細心觀察、勇於修正、肯定自我，並以愛心與專業陪伴孩子成長。它們化作隨身錦囊，從生活細節到心靈支持，承載深刻期許，照亮學生踐行倫理、守護嬰幼兒的道路。

宣誓典禮邀請董事長劉奕彩、校長駱俊宏及桃園市平鎮幼兒園園長羅君玲、新竹縣托嬰協會理事暨艾寶托嬰中心主任吳綉燕，以及多位師長與嘉賓，一同為學生監誓並給予實習生期勉。劉奕彩期勉學生先教人後教書，用愛與關懷對待幼兒與家長；駱俊宏則提醒學生當個有溫度的教保員，臉要笑、腰要軟，親切、主動、溫暖；羅君玲期勉同學踏入實習、走入幼教，就是一個讓自己變得更好的歷程；吳綉燕則強調專業是從每一次互動累積而成，期勉學生在實習中培養愛心、專業與倫理意識，成為能實踐倫理的幼教小尖兵。

典禮中擔任宣誓代表的學生黃怡臻表示，母親是一名到宅托育的專業托育人員，母親總會為幼兒安排多元豐富的生活體驗，包括帶幼兒到親子館參與活動，因此，此次實習他選擇了親子館做為自己第一次的實習場域，期待自己能更深入地探索與了解親子館；另一位代表陳諾安則表示自己從小照顧妹妹，因此此次選擇托嬰中心，而自己對三年級所學托育理論與實務課程裡的嬰幼兒照護技術則充滿信心；男同學楊禮安表示，三年多的專業學習讓自己充滿信心接受挑戰，而身為少數族群的男性，在選擇實習單位時並不會受限，自己選擇了親子館主要是希望有機會同時接觸到家長與幼兒，能觀察親子互動方式，也期盼能透過活動設計帶領，為親子創造更多有愛的互動回憶。

新生醫專表示，在莊嚴的宣誓中，新生醫專幼保科學生不僅立下了「以專業守護、以倫理同行」的承諾，更透過百寶袋的寓意，將師長的叮嚀化為隨身的提醒與力量。這場活動不只是實習的起點，更是專業教保員養成的重要里程碑。新生醫專幼保科長期致力於培育專業教保人才，是全國培育人數最多的學校之一。近三年招生與新生註冊率均達100%，課程設計橫跨0至12歲完整教保產業鏈，畢業生同時擁有副學士學位與合格教保員證書，並具備多張專業職場證照，展現高度就業競爭力。

新生醫專指出，隨著政府大力推動「0到6歲國家一起養」政策，幼保產業正迎來專業化與永續化的新契機。新生醫專幼保科以完整的課程設計、優質的學習環境與多元的就業資源，持續培育兼具愛心與專業的嬰幼兒守護者。未來，幼保科也期待更多有夢想、有熱情的國中生加入行列，讓「守護孩子」不只是口號，而是能在社會中落實的專業承諾。

