新生醫專校慶結合防災宣導 桃消第四大隊推一氧化碳防治觀念

桃園市政府消防局第四大隊結合新生醫專校慶，舉辦「一氧化碳防治宣導活動」。圖：讀者提供

為提升民眾對一氧化碳中毒防治的重視，並增強大家在冬季面對潛在危害時的應變能力，桃園市政府消防局第四大隊於今(8)日特別結合新生醫專校慶，舉辦「一氧化碳防治宣導活動」，活動以寓教於樂的形式進行，透過多元闖關挑戰，讓新生醫專師生和親友一同參與，從互動中學習正確的預防觀念與急救知識，期盼將所學落實於生活中，共同守護健康安全，在寒冬也能安心平安。

本次活動現場設置五處主題宣導體驗站，內容包含「隱形警訊：認識一氧化碳中毒症狀」、「隱形陷阱：生活中潛藏的一氧化碳危機」、「隱形危機：燃氣熱水器的安全警鐘」、「震出真功夫：地震求生大作戰」及「濃煙關門！煙霧實境模型屋」。其中，隱形警訊、隱形陷阱和隱形危機等站都以生活化場景示範常見的危險源，例如密閉空間內使用燃氣熱水器、未保持通風等狀況，並教導辨識CO中毒早期徵兆及正確急救措施。

另外「震出真功夫」體驗站則以地震車及避難防災包展示，模擬地震發生前所需做的準備以及地震發生當下的應變行動，指導「趴下、掩護、穩住」的正確避難動作；而「濃煙關門！」則是煙霧實境模型屋透過煙流模擬，呈現火場中煙霧的蔓延速度與方向，讓大家更直觀的理解「火場裡小火快逃，大火關門」的重要性。

活動現場合照。圖：讀者提供

第四大隊表示：「一氧化碳是無色、無味、無臭的隱形殺手，稍有不慎即可能造成中毒意外。藉由本次宣導活動，希望讓更多民眾了解CO防護知識與防災觀念，做到早預防、早警覺，守護居家安全。」消防局也提醒民眾，使用燃氣器具時應保持環境通風、選用合格產品並定期檢修，才能有效防範CO中毒事件發生。

