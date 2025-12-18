新生醫專歡慶聖誕 結合「學權日」提升學子權益觀念

新生醫專昨日於校內盛大舉辦「新YA節．薑心比心＆學權日．權心權益」聖誕活動。圖：新生醫專提供

新生醫護管理專科學校昨（17）日於校內盛大舉辦「新YA節．薑心比心＆學權日．權心權益」聖誕活動，巧妙結合聖誕佳節歡樂氣氛與學生權益教育，透過趣味闖關、表演與互動體驗，讓學生在歡樂中認識自身權益，吸引眾多師生熱情參與，校園洋溢歡樂與活力。

完成闖關後即可參與抽獎，吸引大量學生踴躍參與，現場人潮絡繹不絕。圖：新生醫專提供

此次活動以「薑心比心」為主題，象徵以同理心出發，關注學生權益與校園溝通，並結合「學權日」理念，讓學生在輕鬆參與中，深入了解與自身切身相關的學權內涵。活動規劃多元豐富，包含聖誕餐車、社團表演、學權闖關活動及現場抽獎，並特別邀請創作歌手齊翔XIANG到場演唱，帶來精彩演出，炒熱現場氣氛，讓同學一邊享用美食、一邊玩闖關，在歡樂中學習，感受節慶與學權並行的校園氛圍。

廣告 廣告

活動中特別由各科科學會設置「學權闖關」關卡，內容涵蓋打工權益、性別平等、防詐知識、環保議題、文化相容、言論自由等議題，透過遊戲化設計與實際案例引導，讓學生在互動過程中思考日常生活中可能面臨的權益問題，進而提升對學權、法規與自我保護的認識。完成闖關後即可參與抽獎，吸引大量學生踴躍參與，現場人潮絡繹不絕。

會場上除了滿滿聖誕裝飾，亦設有留言牆與即時抽獎橋段，鼓勵學生勇於表達想法，分享對校園生活與學權議題的看法，將關注轉化為實際行動，真正落實「權心權益」的精神。在濃厚的聖誕氛圍中，學生不僅收穫歡樂與禮物，更帶走對學權的理解與反思。

學務處表示，透過結合節慶活動與學權教育，希望讓學生在輕鬆愉快的參與過程中，了解自身權益與責任，並培養尊重他人、理性溝通與同理關懷的校園文化。未來學校也將持續以多元創新形式推動學權相關宣導，營造友善、安全且具支持性的學習環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

冬至吃甜湯圓怕熱量爆表？天晟醫院營養師教你「健康版」做法

桃園「百倍奉還」登錄發票抽百萬獎金 把握最後參加機會放大普發一萬