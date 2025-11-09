新生醫專歡慶54週年 護理師國考成果亮眼展現辦學實力

新生醫專昨日盛大舉辦54周年校慶典禮。圖：新生醫專提供

新生醫專昨(8)日盛大舉辦54周年校慶典禮，以「迎向55‧共榮新生」為主題，象徵學校秉持「愛與專業」的核心精神，持續培育無數優秀的醫護人才，扎根社區、服務人群，讓愛的種子在各地生根發芽。典禮現場，眾多貴賓到場，與師生校友一同慶祝學校邁向下一個里程碑。

典禮上，特別表揚了七位傑出校友。圖：新生醫專提供

校長駱俊宏於致詞中表示，今(114)年亦適逢國父誕辰160周年，別具紀念意義。回顧該校自60年創立以來，已深耕健康照護教育五十餘載，校友遍布全台各大醫療體系，成為北部醫護教育的重要力量。駱俊宏特別肯定護理科師生在全國護理師高考中屢創佳績，榜首與3、4、5名皆由新生學生包辦，展現卓越的教學成果。他亦感謝董事會長期的支持，使校務發展穩健有成，並勉勵同學珍惜學習機會、積極取得專業證照。

駱俊宏強調，115學年度起，全校各科將全面開放免試入學名額多達500位，並積極拓展公費生制度，讓學生免除經濟負擔、畢業即就業。今年護理科更持續擴大公費生合作單位，並將於11月12日舉辦公費生說明會，邀請有志投入護理的同學踴躍參加。

典禮上，特別表揚了七位傑出校友，其中現任亞東紀念醫院副護理長的許嘉文尤為亮眼。他曾榮獲「新北市十大傑出青年」、「新北市優良護理人員」及「醫策會急救模擬 TRM 競賽全國銀獎」等多項榮譽。他說，「感謝母校當年給我的紮實訓練與人文教育，讓我學會以『愛與專業』面對每一位病人。也感謝一路以來支持我的家人與同事，陪我在急診的最前線一起奮戰。護理不只是技術，更是對生命的溫柔與責任。我只知道我能滿足病人基本需求、改善不適，病人家屬的一句感謝便是我累積成就的喜悅。」對於未來，他承諾，「我會繼續在急診發光發熱，推動智慧醫療、培育新世代護理人，也希望透過我的社群『急診正能量護理師–許小飛』，讓更多人看見護理的美好與力量。」

在校慶大會中，學校亦公開表揚了13位護理師國考進入全國前百名的學生，尤其再度創下護理師國考榜首佳績，榜首杜欣鳳表示，她選擇畢業後留在家鄉服務，任職於國軍桃園總醫院內科病房，她感謝學校實習期間提供優質環境，並表示，「當年實習期間，被溫暖的工作氛圍與同仁間的互助精神所感動，畢業後我毅然決然留下，想在家鄉為在地居民服務。」她已能獨立照護病人，並分享，「有時家屬一句『妳好專業』，就能讓我卸下一整天的疲憊。」這一句真誠的肯定，道盡了臨床護理師的溫柔與堅韌。

董事長劉奕彩表示，新生醫專創校54年來培育無數人才，始終以「愛、關懷、專業、創新」為教育核心，無論是扎根社區、關懷長照，或在急診現場拯救生命，校友們都以實際行動詮釋「新生精神」。未來將持續深化醫護教育，推動臨床實作與人文關懷並重的教學模式，讓更多像這些優秀校友一樣的護理人，在社會各角落綻放溫柔而堅韌的光。

