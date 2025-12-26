新生醫專競技啦啦隊奪全國賽「指定流程」冠軍 訓練過程曾面臨這些挑戰

2025年第22屆全國啦啦隊錦標賽暨114學年度中等學校啦啦隊錦標賽，新生醫專於指定流程高中組勇奪冠軍。圖：新生醫專提供

由中華民國台灣競技啦啦隊協會（CTCA）主辦的「2025年第22屆全國啦啦隊錦標賽暨114學年度中等學校啦啦隊錦標賽」，吸引來自全國各級隊伍同場競技，場面盛大、競爭激烈。桃園新生醫護管理專科學校由教練高培傑率領競技啦啦隊參加本屆賽事，在眾多實力堅強的隊伍中脫穎而出，榮獲高中混合新秀組第三名，並於指定流程高中組勇奪冠軍，兩項賽事皆由原班人馬出賽，展現高度團隊默契與穩定實力，為校爭取榮耀。

新生醫專競技啦啦隊從整備到人員湊齊不到三個月時間，但學生高度投入獲得佳績。圖：新生醫專提供

高培傑表示，此次參賽成軍過程實屬不易，從整備到人員湊齊不到三個月時間，學生們仍展現高度投入與學習熱忱，主動利用放學後與假日進行密集訓練，並參與此次競賽相關研習，同時與治平中學競技啦啦隊進行交流培訓。隊員皆為一般生、無相關基礎背景，在技術、體能與團隊默契培養上皆面臨極大挑戰，尤其團隊默契花費許多時間培養，不過卻在有限時間內全力以赴，補足訓練時數不足的困難，成功站上全國競賽舞台。

新生醫專期盼未來持續精進技術、深化團隊默契，勇於迎接更多挑戰。圖：新生醫專提供

健管科201班學生李毅源談到，身為轉學生的他，以往曾接觸過啦啦隊，原本以為競技啦啦隊與過去經驗相似，實際訓練後才發現與想像落差甚大，訓練初期一度感到落差與挫折，甚至懷疑是否要繼續堅持，但在教練與隊友的陪伴下重新投入備賽，「當大家一起撐過低潮、站上比賽場的那一刻，才真正感受到團隊的力量」，最終與團隊一同拿下佳績，也更加堅定他未來持續精進的決心。

護理科109班學生張芷綾則表示，自己「一開始以為只是跳跳舞而已」，第一次接觸高技巧動作便直接愛上這項運動，從社團練習到站上全國賽舞台，完全超出原本想像。她坦言比賽前因練習時間緊迫、動作陌生，等到真的上場比賽的時候她甚至緊張到想哭出來，也自覺正式比賽時表現未必比練習更好，但正是這次經驗，讓她更清楚看見自己在技巧與心態上仍需調整與成長之處，也為能與團隊一同完成演出、拿下獎項感到無比開心。

高培傑進一步指出，得獎從來不是偶然，競技啦啦隊是一項極為獨特且高度仰賴團隊投入的運動，「最大的關鍵在於人員的參與度與不輕言放棄的精神」，也期望未來能有更多同學加入，一同感受競技啦啦隊的魅力與挑戰。他也特別感謝學校全力支持，提供學生寶貴的參賽機會與行政協助，讓團隊得以順利出征、累積實戰經驗。

新生醫專表示，雖已榮獲佳績，新生醫專競技啦啦隊仍不以此為滿足，學生們透過此次比賽更加認識自己，也清楚看見仍需努力與突破之處，期盼未來持續精進技術、深化團隊默契，勇於迎接更多挑戰，爭取更高榮譽，再創佳績。

