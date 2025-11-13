新生醫專美容科創意嘉年華熱鬧登場 萌寵化身時尚主角超吸睛

新生醫專美容造型科盛大舉辦「玩色奇想．創意嘉年華」。圖：新生醫專提供

新生醫專美容造型科昨(12)日盛大舉辦「玩色奇想．創意嘉年華」，學生以舞台實作方式，將課程所學的美妝技巧、髮型設計與服裝造型融合成完整作品，創造出一場兼具專業與創意的視覺盛宴，充分展現新生學子專業能力與無限想像。

美容科嘉年華活動由學生全程自主策劃與執行，從服裝設計、妝髮造型到舞台表演皆親力親為。圖：新生醫專提供

新生醫專表示，此次嘉年華活動由學生全程自主策劃與執行，從服裝設計、妝髮造型到舞台表演皆親力親為，展現新生醫專美容科在專業教育與創意實踐的豐碩成果。每位學生都以作品說話，用行動證明「我們不只會做造型，更能企劃整場秀。」

美容科學生親手為自家寵物打造專屬舞台造型。圖：新生醫專提供

新生醫專提到，活動亮點之一為「寵物造型互動秀」，學生將美學創意延伸至「毛小孩」造型設計，親手為自家寵物打造專屬舞台造型。有的俏皮、有的優雅，甚至有萌寵化身時尚主角，讓全場驚呼連連。學生牽著寵物一起上台，同樂、互動，為活動帶來驚喜與溫暖。

美容科主任翁姿菁表示，「美學教育不只是技術訓練，更是自信與創造力的培養。我們希望每位學生都能在舞台上，找到屬於自己的亮光。」

新生醫專指出，美容科課程近年全面升級，緊扣市場趨勢與產業需求，達到就業零距離，，課程內容涵蓋美甲、美睫、霧眉（半永久化妝）及寵物美容、貓美容、寵物指導手等多元專業，讓學生能依興趣發展專長，逐步取得相關證照與資格。使學生五年內可累積不同專業資格、並擁有多元探索與選擇的機會，從美妝造型、時尚舞台、到寵物美容等跨領域發展，逐步找到自己最有興趣、最適合的專業方向。

新生醫專說明，這樣的課程設計讓學生從「興趣啟發、專業養成、就業銜接」的路徑更明確，畢業即可投入美學與寵物相關產業，成為兼具創意與實務能力的新世代美學人才。

新生醫專強調，美容造型科將持續整合教學資源，打造北部最完整的美學人才培訓搖籃，協助學生在多元舞台上綻放自信光彩，邁向專業、創意與夢想並行的美麗未來。

