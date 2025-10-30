新生醫專與國軍桃園總醫院合作 培育護理公費生
為進一步落實教育與醫療資源深度鏈結，並提升護理人才培育品質，新生醫專護理科與國軍桃園總醫院昨(29)日正式簽訂「公費生培育合約」。雙方攜手為護理科學生提供優質實習與就業平台，醫院更挹注獎助學金3000萬元，不僅減輕學生就學的經濟負擔，也為國軍醫療體系培育源源不絕的專業護理人才。
新生醫專指出，國軍桃園總醫院設於龍潭地區，與學校位置鄰近，雙方長期維持良好合作基礎。多年來，醫院為該校學生提供完善的臨床實習環境，每年近200位學生赴院進行實習，學生透過真實臨床歷練，在護理專業能力及職場適應上皆受益良多。目前，亦已有近百位校友於該院服務。此次公費生合作啟動後，實習、教學、就業之銜接更為順暢，為該校護理學生打造了「在地就近實習、近距離就業」的絕佳優勢。
校方表示，此次公費生合約內容包括，每年提供護理科學生12 萬元獎助學金，學生完成學業及符合學校與醫院共同規範後，畢業後可進入國軍桃園總醫院實習與就業，實現「學以致用、職場無縫接軌」的培育目標。
校長駱俊宏強調，新生醫專每年招收全台最多護理科學生，此舉不僅彰顯學校對護理教育的重視，也體現該校致力於培育優質護理人才的承諾。有了這次更為密切的合作關係，學校將與醫院師資交流、課程實務導入校園，到臨床實習與就業機制等方面，建立更為穩固的平台，讓學生能在就讀期間即接觸臨床實務、提早熟悉職場環境。
國軍桃園總醫院院長楊仲棋亦指出，與在地教育機構新生醫專攜手，是醫院長期深耕社區醫療與人才培育的策略之一；透過穩定的合作機制，不僅讓學生掌握臨床照護能力，更為在地醫療體系注入新生血液。
新生醫專董事長劉奕彩表示，昨日逢九九重陽節之際，「九九」寓意「久久」，象徵長壽與持續，更與此次校院合作「長長久久、永續共育」的願景相呼應。此次簽訂公費生合約，不僅是學生、學校、醫院三方共贏，更為本地醫護人才培育注入新的活力。護理科學生將獲得經濟補助與優化培育環境；學校進一步強化教育與實務接軌；醫院亦能引進具有專業背景的新生力量。新生醫專期盼未來更多優秀護理學子勇敢投入護理專業、服務社會、守護健康，攜手走向長遠的未來。
