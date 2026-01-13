新男團 ALPHA DRIVE ONE 正式出道！選秀節目《BOYS II PLANET》出身，發行首張專輯《EUPHORIA》

「ONE DESTINY！DRIVE TO THE TOP！大家好，我們是 ALPHA DRIVE ONE」，八名少年齊聲喊出出道問候，為2026年K-POP新篇章揭開序幕。由Mnet選秀節目《BOYS II PLANET》脫穎而出的全新男團ALPHA DRIVE ONE 昨（12）日正式出道，推出首張迷你專輯《EUPHORIA》。

《BOYS II PLANET》出身 多國籍組合成焦點

ALPHA DRIVE ONE 縮寫為ALD1，由LEO理悟、俊抒、ARNO家豪、虔佑、相沅、鑫隆、安信、相炫組成，成員分別來自韓國、澳洲與中國。節目期間累積的舞台經驗與全球投票支持，讓團體在出道前即受到高度關注。團名象徵「邁向最高目標的決心（ALPHA）」、「不停止的熱情與推進力（DRIVE）」與「同心協力的一個團隊（ONE）」，以速度、能量與團結為核心的概念，也為他們的首張作品風格定調。

ALD1成員

出道首作《EUPHORIA》 寫下合而為一的狂喜瞬間

ALD1迷你一輯《EUPHORIA》以「各自追夢、最終凝聚」為主軸，收錄六首歌曲，完整描繪八名成員走上同一舞台的情緒轉折。專輯在發行後迅速引發討論，全曲打入韓國指標性音樂平台「Melon」Top100，展現新人難得一見的音源表現。

ALD1迷你一輯《EUPHORIA》全曲打入Melon Top100

主打〈FREAK ALARM〉嘻哈舞曲展氣勢

主打曲〈FREAK ALARM〉以厚實的Boom Bap節拍（由厚重低音鼓與清脆軍鼓構成的經典嘻哈節奏）為基底，結合自由奔放的能量與整齊劃一的表演，描繪團體「覺醒登場」的瞬間。歌曲在多項榜單取得佳績，MV上線後短時間突破高觀看數，象徵ALPHA DRIVE ONE的存在正式被世界看見。先行曲〈FORMULA〉則作為「ONE TEAM 宣言」，以電子舞曲預告團體音樂色彩與方向。

主打曲〈FREAK ALARM〉描繪團體「覺醒登場」的瞬間

收錄曲延伸世界觀

收錄曲中，〈Raw Flame〉以混合曲風放大原始渴望；〈Chains〉與〈Never Been 2 Heaven〉重新詮釋《BOYS II PLANET》競演歌曲，強化成員之間的聲線層次與舞台默契；〈Cinnamon Shake〉則以明亮節奏，與粉絲一同慶祝出道。

《EUPHORIA》也別具意義

未正式出道即登大型舞台 「值得信賴的表演團體」目標明確

成團後不久、正式出道前，ALPHA DRIVE ONE便登上MAMA AWARDS、Melon Music Awards等大型舞台，累積「現場穩定、表演完成度高」的口碑。成員們也在出道訪談中表示，希望以新人的姿態持續精進，朝著讓觀眾「一聽就記住、一看就想再看」的表演團體邁進。

ALD1出席Melon Music Awards

從選秀舞台走到正式出道，ALPHA DRIVE ONE 以《EUPHORIA》寫下第一章。八名少年準備以不凡的速度與能量，駛向屬於他們的K-POP舞台中央。

