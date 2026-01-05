新番動畫《判處勇者刑》首集60分鐘超神作畫爆紅！《無職轉生》核心班底打造劇場版級作畫

改編自日本作家火箭商會（ロケット商会）筆下輕小說的動畫新作《判處勇者刑》（勇者刑に処す），在 2026 年 1 月 3 日正式開播。本作首集誠意十足，直接以近一小時的規格呈現，播出後憑藉著超高水平的製作品質在全球爆紅，歐美知名影視評論網站 IMDb 上更一舉拿下 9.4／10 分的高評價。動畫製作由 Studio KAI 負責，展現了流暢的戰鬥鏡頭與精緻的視覺效果，被觀眾譽為擁有劇場版等級的作畫水準。

劇場版等級的作畫品質，在全球爆紅。（圖源：【公式】勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録）

本次動畫製作團隊陣容強大，核心成員大多數都是來自《無職轉生》動畫第一季的班底，因此非常有《無職轉生》的感覺。由高嶋宏之擔任導演，並集結了木村和貴、野田猛、中小路佳毅等實力派原畫師，製作上更罕見加入了 4 位總作畫監督與 12 位作畫監督，以確保畫面的精緻度。值得關注的是，在豪華的製作名單中，擔任總作畫監督之一的曾品喬，正是台灣動畫公司「二值社」的總監。

而《判處勇者刑》的世界觀設定獨特且殘酷，劇中「勇者」並非榮耀的稱號，而是針對重罪犯施加的最嚴厲刑罰。被判處勇者刑的罪人被迫與魔王軍交戰，即便戰死也會被強制復活，不允許擁有死亡的解脫。故事描述前聖騎士團長「賽羅．佛魯巴茲」，率領著由性格扭曲罪人組成的「懲罰勇者 9004 隊」奔赴最前線，在遇見最強生物兵器「劍之女神」泰奧莉塔後，為了生存與復仇，投身於無盡的戰火與陰謀之中。