新畫面曝光！ 73歲翁違規右轉撞待轉區1死8傷

高雄昨天（16號）下午五點發生死亡車禍。（圖／東森新聞）





高雄昨天（16日）下午5點發生死亡車禍，73歲陳姓老翁開車下陸橋時違規右轉，先撞上同向直行機車，再撞7輛待轉機車。其中最先被撞的直行機車50歲男騎士重傷，送醫後不治，其他騎士有人骨折，有人輕傷。死亡的男騎士是菲律賓人，和老婆一起經營雜貨店和便當店，剪頭髮途中遇劫，家人情緒經過一天還是很難平復。

白車下橋違規右轉，撞上同向直行機車，騎士被撞飛後，白車失控又撞向左邊一整排停在待轉區的機車，一整排7輛機車被推倒，還有一輛卡在白車前，一直推移到斑馬線才停下，還好女騎士人立刻往旁邊轉，身體縮成一團避開白車。

廣告 廣告

白車駕駛下車，現場騎士好幾人躺著，有的好幾秒後才慢慢起身，其中直行被撞倒，躺在地上，穿藍衣的50歲菲律賓籍林姓騎士傷勢最重。

目擊民眾：「夭壽欸，夭壽欸，那個車裂掉欸，那邊至少7、8台摩托車。」

6輛消防車、14名消防員到場救援，穿藍衣的50歲林姓騎士因為內出血導致創傷性休克，傷勢過重搶救後不治，另外8人有人骨折、有人輕傷。

昨日下午5點多，73歲陳姓駕駛開車從高雄楠梓德民新橋違規右轉，撞騎士再撞待轉車，造成1死8傷，陳姓老翁當下的反應是...

記者vs.肇事駕駛陳先生：「（暴衝還是怎樣啦），沒暴衝啦沒暴衝啦，我就順順下來，順順下來，要開下來慢車道這樣子，（你車速是有比較快嗎），慢慢慢慢的。」

機車當成保齡球撞，林姓男子剪頭髮途中遇劫，他和太太都是菲律賓人，和已經取得台灣身分證的太太一起經營東南亞雜貨店和便當店，老婆聽到噩耗紅了眼眶，經過一天，情緒還是很難平復。

死者妻子vs.記者：「（老公是去剪頭髮嗎，還是要去送便當啊），不用...謝謝。」

林姓死者一家三口感情好，雖然兒子是妻子和前夫所生，沒有血緣關係，但聽到繼父身亡神情很低落。已經73歲陳姓駕駛的酒測值是0，撞了第一輛機車後還沒煞車，反應不夠快速，造成連環撞，警方帶回，依過失致死罪將他移送。

更多東森新聞報導

像保齡球撞！ 73歲翁違規右轉撞進待轉區1死8傷

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」

7旬男闖禍移送沉默 菲籍騎士剪髮途中莫名喪命

